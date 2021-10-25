Михаил Тарабукин станет предсмертным вестником

«Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к съемкам сериала «Здравствуйте, я ваша смерть» с Михаилом Тарабукиным в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба сериала
По словам сценариста и режиссёра шоу Леонида Марголина, зрителей ожидает «сериал с непривычным взглядом на жизнь, с узнаваемыми характерами и очень необычным главным героем. Это сериал про то, как важно в жизни не терять время зря».
Авторы предложат зрителям посмотреть на жизнь россиян не глазами самих россиян или иностранцев и даже не глазами инопланетян, а глазами смерти. Главный герой сериала Паша и сам однажды умер, но, открыв глаза, узнал, что стал вестником потустороннего мира, тем, кто извещает людей о предстоящей кончине. Бизнесмены, бабушки, чиновники, домохозяйки, мигранты – смерть не делает ни для кого исключения, и благодаря Паше, они могут исправить ошибки жизни перед своим последним вздохом. Конечно, если поверят, что смерть близка. С каждой новой миссией вестник всё больше симпатизирует этим странным русским, и всё меньше ценит свою работу. Он не знает, что такое любовь, но влюбляется. Он не знает, что такое юмор, но всё чаще смеётся. Он не знает, что такое жизнь, но каждый раз оттягивает момент ухода своих подопечных.
фото: пресс-служба сериала
«Мой персонаж — большой ребёнок, наделённый огромной силой и при этом не успевший "запачкаться" жизненным опытом. Когда я в первый раз читал сценарий, я ловил себя на мысли, что больше концентрируюсь не на своём персонаже, а на тех, за кем он приходит. На их историях, на размышлениях, воспользуются ли они своим шансом исправить ошибки перед уходом в мир иной. В нашем сериале много морали, но нет нудятины, она наполнена острым юмором, актуальным шутками, но лишена грязных дешёвых газлайтерских приёмчиков. Это история про любовь к людям и про любовь к жизни», — рассказал Тарабукин.
обсуждение >>