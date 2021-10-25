Михаил Тарабукин станет предсмертным вестником

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Премьера второго сезона состоится на ТНТ

«Полярный» с Михаилом Пореченковым вернётся к зрителям 8 ноября

Продолжение сериала стартует на СТС 8 ноября

Ольга Кабо, Павел Савинков и Ваня Дмитриенко сыграли во втором сезоне «Родкома»

Звезды французского кино не стало в 2011-м

Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо

24 октября

Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина

Ему было 72 года