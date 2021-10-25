Творческая лаборатория Kino-Teatr.Lab 2021 запускает направление «Видеоконтент»

Кино-Театр.Ру
в рамках творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab 2021
запускает новое направление «Видеоконтент» для тех, кто хочет научиться делать успешные интернет-шоу и грамотно их продвигать, а также объявляет победителей по направлениям «Сценарий сериала» и «Киножурналистика и новые медиа».
Творческая лаборатория была запущена этим летом в честь 15-летия Кино-Театра.Ру
. Ее цель — создать вокруг проекта профессиональное комьюнити и развиваться как крупное новое медиа, которое делает актуальный, качественный и инновационный контент. Лаборатория – это новый формат бесплатного обучения, включающий воркшопы и лекции, возможность трудоустройства и запуска в производство собственного проекта.
Принять участие в конкурсе «Видеоконтент» могут все граждане РФ старше 18 лет, для этого необходимо заполнить заявку на сайте
и сделать презентацию своего проекта. Это могут быть скетчи, стендапы, обзоры, интервью, обучающие, кулинарные, тревел-шоу и другое. Тематика не ограничена. Заявки принимаются до 14 ноября, по итогам отбора десять финалистов пройдут обучение по производству и продвижению видеоконтента с профессиональными блогерами, продюсерами ТВ и YouTube-форматов, экспертами в области съемок и монтажа, а также имиджмейкерами. Победители лаборатории получат возможность снять пилотный выпуск своего проекта с перспективой дальнейшего продвижения и сотрудничества с одной из ведущих продакшн-компаний. Куратором направления выступает продюсер Искандер Хакимов
, запустивший более 30 успешных шоу, среди которых «Форт Боярд», «Танцы со звездами», «Битва хоров» и «Лучше всех!».
Также в рамках Творческой лаборатории определены победители направлений «Сценарий сериала» и «Киножурналистика и новые медиа», на которые было подано более одной тысячи заявок из 87 городов России. Курс «Сценарий сериала» прошли 20 человек, а победителем стал Роман Мельников
. По итогам обучения будет снят пилотный эпизод его сериала «Ректор». Занявшие второе и третье место Евгений Черняков
, Сергей Пелипас
(«Левый защитник
») и Алексей Юрьев
(«Мечтатели
») получат продюсерскую разработку своего проекта. На направление «Киножурналистика и новые медиа» были отобраны девять участников, из них трое победителей — Валерия Циганова
, Иван Евсеев
, Максим Гревцев
— получили оплачиваемую стажировку на Кино-Театр.Ру.
«Мы очень рады, что есть такой большой запрос на нашу Лабораторию. И мы уже видим плоды этого обучения. Так, например, по итогам курса "Киножурналистика и новые медиа" мы нашли сотрудника с функционалом, который долго искали. И очень надеемся, что сериал победителя направления сценариев, над которым мы все сейчас работаем, сможет удивить индустрию. "Видеоконтент" — совсем экспериментальное для нас направление. Но нам удалось привлечь топовых преподавателей и экспертов, так что с нетерпением ждем начала курса», —
отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
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