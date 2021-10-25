Картина Киры Коваленко
«Разжимая кулаки
» выдвинута на премию «Оскар» от России. Об этом Кино-Театр.Ру
сообщил член российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Котт
.
Фильм претендует на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Кроме того, стало известно, что новым председателем оскаровского комитета стал режиссёр Павел Чухрай
. Он сменил на посту Владимира Меньшова
, скончавшегося летом 2021 года.
Действие фильма Коваленко разворачивается в небольшом шахтерском городке Мизур, расположенном в Северной Осетияи. Сюда перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов – на заработки. Младший Дакко еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а средняя Ада активно строит планы побега. Она уже взрослая девушка, но отец по-прежнему хочет видеть ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.
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