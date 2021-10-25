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Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинута на премию «Оскар» от России

25 октября
2021 год

Новости кино >>
25 октября 2021
Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинута на премию «Оскар» от России. Об этом Кино-Театр.Ру сообщил член российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Котт.

Фильм претендует на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинута на премию «Оскар» от России

Кроме того, стало известно, что новым председателем оскаровского комитета стал режиссёр Павел Чухрай. Он сменил на посту Владимира Меньшова, скончавшегося летом 2021 года.

Действие фильма Коваленко разворачивается в небольшом шахтерском городке Мизур, расположенном в Северной Осетияи. Сюда перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов – на заработки. Младший Дакко еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а средняя Ада активно строит планы побега. Она уже взрослая девушка, но отец по-прежнему хочет видеть ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.
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