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Данила Якушев вернулся к роли «Филина»

26 октября
2021 год

Новости кино >>
26 октября 2021
Стартовали съемки второго сезона детективного сериала «Филин». Образ главного героя вновь воплотит Данила Якушев, сообщает пресс-служба Пятого канала, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа».

Данила Якушев вернулся к роли «Филина»
фото: Пресс-служба Пятого канала

В центре истории — Алексей Филиппов, заведующий отделением экстренной травматологии одной из городских больниц Петербурга. Десять лет назад он попал в ДТП и после полученной травмы почти перестал спать, за что получил от коллег прозвище «Филин». Все свободное время — а это 24 часа в сутки — мужчина тратит на саморазвитие. Кроме того, он открыл в себе способности детектива. Из-за специфики своей профессии Филин сталкивается с различными травмами пациентов и поневоле начинает узнавать о них подробности, подключаясь к расследованию.

Помимо Якушева к своим ролям вернутся Екатерина Зорина, Андрей Терентьев, Екатерина Рябова, Михаил Николаев и Василий Степанов. Режиссерское кресло занял Дмитрий Аверин, работавший над первым сезоном. В продолжении «Филина» будет вдвое больше серий — 24. Съемки продлятся до февраля 2022 года.
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№ 1
Наталья Полифенкова   26.10.2021 - 09:59
На самом деле, я только "За" детективные проекты: они отлично развлекают, расслабляют и редко могут нести прям какую-то явную повестку читать далее>>
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персоны
Дмитрий Аверин (II)Екатерина ЗоринаМихаил НиколаевЕкатерина РябоваВасилий Степанов (IV)Андрей ТерентьевДанила Якушев
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Данила Якушев вернулся к роли «Филина» фотографии
Данила Якушев вернулся к роли «Филина» фотографии
Данила Якушев вернулся к роли «Филина» фотографии
Данила Якушев вернулся к роли «Филина» фотографии
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