Данила Якушев вернулся к роли «Филина»

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Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинута на премию «Оскар» от России

25 октября

Творческая лаборатория Kino-Teatr.Lab 2021 запускает направление «Видеоконтент»

Заявки на участие в конкурсе принимаются от граждан РФ старше 18 лет до 14 ноября