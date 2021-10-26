Данила Якушев вернулся к роли «Филина»

Стартовали съемки второго сезона детективного сериала «Филин». Образ главного героя вновь воплотит Данила Якушев, сообщает пресс-служба Пятого канала, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа».
фото: Пресс-служба Пятого канала
В центре истории — Алексей Филиппов, заведующий отделением экстренной травматологии одной из городских больниц Петербурга. Десять лет назад он попал в ДТП и после полученной травмы почти перестал спать, за что получил от коллег прозвище «Филин». Все свободное время — а это 24 часа в сутки — мужчина тратит на саморазвитие. Кроме того, он открыл в себе способности детектива. Из-за специфики своей профессии Филин сталкивается с различными травмами пациентов и поневоле начинает узнавать о них подробности, подключаясь к расследованию.
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