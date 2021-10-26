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Телепремьера драмы «Земля Эльзы» с Вениамином Смеховым и Ириной Печерниковой состоится 4 ноября

26 октября
2021 год

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26 октября 2021
Телеканал «Россия» анонсировал премьеру фильма «Земля Эльзы» с Вениамином Смеховым и Ириной Печерниковой в главных ролях. Показ состоится в праздничные выходные, 4 ноября в 23:20.

Ирина Печерникова и Вениамин Смехов в фильме «Земля Эльзы»
фото: Телеканал «Россия»

Картина поставлена по одноименной пьесе молодого драматурга Ярославы Пулинович. В центре сюжета пожилые Эльза и Василий Игнатьевич. Они влюбляются друг в друга, когда им обоим уже за семьдесят, и разрешают себе быть счастливыми, несмотря на общественное мнение. Дети влюбленных, давно переставшие видеть в родителях живых, способных на чувства людей, также считают эту связь неприличной и решают ее разрушить.

Пьеса была написана в 2015 году и с тех пор ставилась на многих российских сценах, в том числе московскими Театром на Таганке и «Et Cetera», Волковским и петербургским Театром им. Ленсовета. Фильм снят в 2020 году режиссером Юлией Колесник. Его показывали на ММКФ в рамках программы «Новое российское кино», а также на фестивалях в Германии, Мексике и Южной Корее.

Кроме Смехова и Печерниковой в драме снялись Анна Уколова, Сергей Епишев, Максим Битюков, Любовь Константинова и Владимир Горюшин. Для Ирины Печерниковой, получившей известность благодаря школьной драме «Доживем до понедельника», роль в «Земле Эльзы» стала последней.
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Доживем до понедельникаЗемля Эльзы
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