Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Везет» с Евгением Цыгановым будет доступен на IVI бесплатно

26 октября
2021 год

Новости кино >>
26 октября 2021
Премьера сериала «Везет» состоится 4 ноября на IVI. Онлайн-кинотеатр покажет его бесплатно в память о Владимире Меньшове, который исполнил в проекте свою последнюю роль.

Сериал «Везет» с Евгением Цыгановым будет доступен на IVI бесплатно
фото: Пресс-служба IVI

По сюжету Иван Потапов (Евгений Цыганов) был чемпионом по мотогонкам на льду, но неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и герой остался совсем один. Иван начал работать «трезвым водителем» и каждый вечер развозить необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами, бизнесмена, решившего покончить с собой, малолетнюю ночную бабочку в бегах и замерзающего на ледяной трассе раввина.

В актерский состав сериала также вошли Светлана Ходченкова, Зоя Бербер, Кирилл Кяро, Максим Лагашкин, Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Михаил Полицеймако и Юлия Снигирь. Автором сценария и режиссером выступил Владимир Щегольков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ivi
персоны
Зоя БерберСергей ГазаровСергей ЕпишевКирилл КяроМаксим ЛагашкинВладимир МеньшовМихаил ПолицеймакоЯна СекстеЮлия СнигирьСветлана ХодченковаЕвгений ЦыгановВладимир Щегольков
фильмы
"Везёт"

анонс

Скорбим

Михаил Вороновский
25 октября 2021 года ушёл из жизни театральный режиссёр Михаил Вороновский.
Николай Засеев-Руденко
24 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Засеев-Руденко.
Кшиштоф Кершновский
24 октября ушёл из жизни польский актёр Кшиштоф Кершновский.
Александр Рогожкин
23 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Рогожкин.
Татьяна Бестаева
23 октября ушла из жизни актриса Татьяна Бестаева.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Амаду Мамадаков
Игорь Масленников
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Рита Уилсон
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен