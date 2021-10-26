Сериал «Везет» с Евгением Цыгановым будет доступен на IVI бесплатно

Премьера сериала «Везет» состоится 4 ноября на IVI. Онлайн-кинотеатр покажет его бесплатно в память о Владимире Меньшове, который исполнил в проекте свою последнюю роль.
фото: Пресс-служба IVI
По сюжету Иван Потапов (Евгений Цыганов) был чемпионом по мотогонкам на льду, но неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и герой остался совсем один. Иван начал работать «трезвым водителем» и каждый вечер развозить необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами, бизнесмена, решившего покончить с собой, малолетнюю ночную бабочку в бегах и замерзающего на ледяной трассе раввина.
обсуждение >>