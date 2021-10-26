«Скорая помощь» вернется с четвертым сезоном

В новых эпизодах персонажи начнут работать без своего харизматичного руководителя – Ольги Арефьевой. В числе пациентов окажутся молодая орнитолог, которая просит спасти не только ее, но и птицу из Красной книги, раввин, едва не погибший от халатного отношения врачей из другой «скорой», охранник парка, решивший спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой, и многие другие. Кого-то, несмотря на все старания, не удастся спасти. И каждая потеря, безусловно, оставит след в душе героев.
«Скорая помощь, новый сезон. У меня ощущение, что это история моей жизни. И не самой плохой: интересной, наполненной жизни. Наверное, так и складывалась бы моя судьба, если бы я стал врачом. О чем, кстати, мечтала моя мама. В наше невероятно изменившееся время эта роль Константина Кулыгина стала для меня драгоценностью. Именно этой работой я выказываю глубочайшее уважение врачам скорой помощи», — рассказал Гоша Куценко.
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