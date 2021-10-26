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«Скорая помощь» вернется с четвертым сезоном

26 октября
2021 год

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26 октября 2021
Премьера четвертого сезона сериала «Скорая помощь» состоится 1 ноября в эфире НТВ. Зрители вновь увидят героев в исполнении Гоши Куценко, Екатерины Волковой, Александра Тютина, Марины Доможировой, Степана Куликова, Петра Баранчеева и Азиза Бейшеналиева, сообщает пресс-служба телеканала.

«Скорая помощь» вернется с четвертым сезоном
фото: Пресс-служба НТВ

В новых эпизодах персонажи начнут работать без своего харизматичного руководителя – Ольги Арефьевой. В числе пациентов окажутся молодая орнитолог, которая просит спасти не только ее, но и птицу из Красной книги, раввин, едва не погибший от халатного отношения врачей из другой «скорой», охранник парка, решивший спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой, и многие другие. Кого-то, несмотря на все старания, не удастся спасти. И каждая потеря, безусловно, оставит след в душе героев.

«Скорая помощь, новый сезон. У меня ощущение, что это история моей жизни. И не самой плохой: интересной, наполненной жизни. Наверное, так и складывалась бы моя судьба, если бы я стал врачом. О чем, кстати, мечтала моя мама. В наше невероятно изменившееся время эта роль Константина Кулыгина стала для меня драгоценностью. Именно этой работой я выказываю глубочайшее уважение врачам скорой помощи», — рассказал Гоша Куценко.
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Пётр БаранчеевАзиз БейшеналиевЕкатерина ВолковаМарина ДоможироваСтепан КуликовГоша КуценкоАлександр Тютин
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