«Женский доктор» возобновит прием на «Dомашнем» 15 ноября

Главной героиней новых серий станет талантливый хирург Надежда Павлова в исполнении актрисы Анастасии Паниной. Девушке предстоит пройти сложный профессиональный и личностный путь – раскрыть талант, обрести уверенность в своих действиях, наладить отношения с дочерью и найти настоящую любовь.
Также зрители встретятся с обаятельной Кариной, неунывающими Квитко, Ритой и карьеристом Игорем Гордеевым и узнают, как складываются отношения доктора Родионова и красавицы Ольги после рождения ребенка и кто из героев перешел из клиники репродуктологии на новое место работы.
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