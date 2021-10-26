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«Женский доктор» возобновит прием на «Dомашнем» 15 ноября

26 октября
2021 год

Новости кино >>
26 октября 2021
Продолжение медицинской мелодрамы «Женский доктор» стартует на «Dомашнем» 15 ноября. Новый сезон называется «Доктор Надежда», сообщает пресс-служба телеканала.

«Женский доктор» возобновит прием на «Dомашнем» 15 ноября
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главной героиней новых серий станет талантливый хирург Надежда Павлова в исполнении актрисы Анастасии Паниной. Девушке предстоит пройти сложный профессиональный и личностный путь – раскрыть талант, обрести уверенность в своих действиях, наладить отношения с дочерью и найти настоящую любовь.

Также зрители встретятся с обаятельной Кариной, неунывающими Квитко, Ритой и карьеристом Игорем Гордеевым и узнают, как складываются отношения доктора Родионова и красавицы Ольги после рождения ребенка и кто из героев перешел из клиники репродуктологии на новое место работы.

Вместе с исполнительницей главной роли к сложившемуся актерскому ансамблю – Петру Рыкову, Павлу Вишнякову и Дарье Легейде – в этом сезоне присоединились Иван Бровин и Алексей Нагрудный.
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