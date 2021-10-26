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Дебют Алексея Чадова «Своя война» и сериал «Душегубы» заинтересовали зарубежных закупщиков

26 октября
2021 год

Новости кино >>
26 октября 2021
Подведены итоги крупнейшего рынка аудиовизуального контента MIPCOM 2021, который прошел не только онлайн, но и в очном формате в Каннах. В его работе приняли участие более 50 российских компаний, сообщает коммуникационное агентство «Экспонент».

Дебют Алексея Чадова «Своя война» и сериал «Душегубы» заинтересовали зарубежных закупщиков
фото: К/ф "Потерянные"

Так, НТВ анонсировал сделку на четыре сериала с латиноамериканским стриминговым сервисом Looke. Помимо этого, детектив «Фемида видит» вошел в библиотеку авиакомпании Air France, «Душегубы» будут показаны польской платформой TVP VOD, сериал «Потерянные» был куплен латвийским медиа-холдингом SIA Helio Media, а исторический детектив «Безсоновъ» выйдет в Японии на ТВ и пяти онлайн-платформах.

Дебют Алексея Чадова «Своя война», производством которого занималась кинокомпании СТВ, был куплен представителями Well Go USA. Компания планирует выпустить фильм в Северной Америке в 2022 году.

Компания «Совтелеэкспорт» провела 26 деловых встреч с международными байерами, в результате которых телеканал RTVI лицензировал сериалы «Обитель», «Грозный», «Зови меня мамой» и «Оптимисты. Карибский сезон».

Дебют Алексея Чадова «Своя война» и сериал «Душегубы» заинтересовали зарубежных закупщиков
фото: К/ф "Чуч-Муяч"

«Союзмультфильм» подписал соглашения о дистрибуции сериалов «Чуч-Муяч» в Китай, «Тайны Медовой долины» в Израиль и Чехию и «Пластилинки» в Израиль и Финляндию. Студия также продала латвийской компании Telecom Tet права на показ в Прибалтике 300 мультфильмов из «Золотой коллекции».

Анимационная компания «Мельница» завершила сделку с американской платформой Klooma по 52 эпизодам шоу в формате 2D и семейному ситкому «Барбоскины на даче», а Grindstone Entertainment Group выкупила североамериканские права на одноименный полнометражный фильм. Также было подписано соглашение о запуске нового сезона сериала «Лунтик и его друзья» на телеканале Spacetoon и онлайн-сервисе Spacetoon GO на территориях Леванта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Студия «100 КИЛОВАТТ» договорилась о выпуске в Китае второго и третьего сезонов сериалов «Ник-изобретатель» и «Волшебная гора». Анимационное шоу «ДиноСити» производства APC Kids и ГК «Рики» в скором времени будет транслироваться на телеканалах Италии, Ирландии, Турции и Прибалтики.
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Алексей Чадов
фильмы
Барбоскины на дачеБезсоновъГрозныйДиноСитиДушегубыЗови меня мамойЛунтик и его друзьяНик-изобретательОбительОптимисты. Карибский сезонПотерянныеСвоя войнаТайна медовой долиныФемида видитЧуч-Мяуч

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