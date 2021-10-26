Дебют Алексея Чадова «Своя война» и сериал «Душегубы» заинтересовали зарубежных закупщиков

Подведены итоги крупнейшего рынка аудиовизуального контента MIPCOM 2021, который прошел не только онлайн, но и в очном формате в Каннах. В его работе приняли участие более 50 российских компаний, сообщает коммуникационное агентство «Экспонент».
фото: К/ф "Потерянные"
Так, НТВ анонсировал сделку на четыре сериала с латиноамериканским стриминговым сервисом Looke. Помимо этого, детектив «Фемида видит» вошел в библиотеку авиакомпании Air France, «Душегубы» будут показаны польской платформой TVP VOD, сериал «Потерянные» был куплен латвийским медиа-холдингом SIA Helio Media, а исторический детектив «Безсоновъ» выйдет в Японии на ТВ и пяти онлайн-платформах.
Дебют Алексея Чадова «Своя война», производством которого занималась кинокомпании СТВ, был куплен представителями Well Go USA. Компания планирует выпустить фильм в Северной Америке в 2022 году.
«Союзмультфильм» подписал соглашения о дистрибуции сериалов «Чуч-Муяч» в Китай, «Тайны Медовой долины» в Израиль и Чехию и «Пластилинки» в Израиль и Финляндию. Студия также продала латвийской компании Telecom Tet права на показ в Прибалтике 300 мультфильмов из «Золотой коллекции».
Анимационная компания «Мельница» завершила сделку с американской платформой Klooma по 52 эпизодам шоу в формате 2D и семейному ситкому «Барбоскины на даче», а Grindstone Entertainment Group выкупила североамериканские права на одноименный полнометражный фильм. Также было подписано соглашение о запуске нового сезона сериала «Лунтик и его друзья» на телеканале Spacetoon и онлайн-сервисе Spacetoon GO на территориях Леванта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Студия «100 КИЛОВАТТ» договорилась о выпуске в Китае второго и третьего сезонов сериалов «Ник-изобретатель» и «Волшебная гора». Анимационное шоу «ДиноСити» производства APC Kids и ГК «Рики» в скором времени будет транслироваться на телеканалах Италии, Ирландии, Турции и Прибалтики.
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