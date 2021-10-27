Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее

На прошедшем в южнокорейском Пучхоне 23-м Международном фестивале анимации раздали награды. Триумфатором смотра стал немецко-франко-чешский мультфильм «Переход», еще два приза ушло аниме.
Полнометражный фильм «Никуко из рыбацкой деревни» увез награду президента корейского общества изучения мультипликации и анимации — вместе с призом в три миллиона корейский вон (около 180 тысяч рублей). Неделей ранее «Никуко» отметили призом жюри на шотландском фестивале Scotland Loves Anime.
Аниме рассказывает о веселой женщине Никуко, живущей вместе с задумчивой дочерью-подростком Кикуко на лодке в рыбацком порту. У них нет ничего общего, кроме жилплощади и тайны. «Никуко» поставил Аюму Ватанабе, работавший над сериалами «Космические братья», «Любовь похожа на прошедший дождь» и «Переворотный суд», а также полнометражным аниме «Дети моря». Последнее, как и «Никуко», сделано на студии Studio 4°C («Детройт, город металла», трилогия «Берсерк», «Аниматрица» и Google Doodle по случаю XXXII летних Олимпийских игр в Токио).
Спецприза удостоилась история «Ину-о» – мальчика столь уникальной внешности, что взрослые в страхе заставили его скрывать облик под одеждой. Найти себя Ину-о помогает дружба с незрячим ребенком Томоной, играющим на биве (японский щипковый музыкальный инструмент). С помощью музыки и танцев дуэт зарабатывает на пропитание. Вместе им предстоит узнать правду о своем происхождении и снять наложенное на них проклятие.
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