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Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее

27 октября
2021 год

Новости кино >>
27 октября 2021
На прошедшем в южнокорейском Пучхоне 23-м Международном фестивале анимации раздали награды. Триумфатором смотра стал немецко-франко-чешский мультфильм «Переход», еще два приза ушло аниме.

Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее

Полнометражный фильм «Никуко из рыбацкой деревни» увез награду президента корейского общества изучения мультипликации и анимации — вместе с призом в три миллиона корейский вон (около 180 тысяч рублей). Неделей ранее «Никуко» отметили призом жюри на шотландском фестивале Scotland Loves Anime.

Смотреть онлайн «Дети моря» — предыдущая работа режиссера и студии

Аниме рассказывает о веселой женщине Никуко, живущей вместе с задумчивой дочерью-подростком Кикуко на лодке в рыбацком порту. У них нет ничего общего, кроме жилплощади и тайны. «Никуко» поставил Аюму Ватанабе, работавший над сериалами «Космические братья», «Любовь похожа на прошедший дождь» и «Переворотный суд», а также полнометражным аниме «Дети моря». Последнее, как и «Никуко», сделано на студии Studio 4°C («Детройт, город металла», трилогия «Берсерк», «Аниматрица» и Google Doodle по случаю XXXII летних Олимпийских игр в Токио).



Спецприза удостоилась история «Ину-о» – мальчика столь уникальной внешности, что взрослые в страхе заставили его скрывать облик под одеждой. Найти себя Ину-о помогает дружба с незрячим ребенком Томоной, играющим на биве (японский щипковый музыкальный инструмент). С помощью музыки и танцев дуэт зарабатывает на пропитание. Вместе им предстоит узнать правду о своем происхождении и снять наложенное на них проклятие.

Читать Как понимать и снимать анимацию — на примере «Руки прочь от кинокружка!»

Режиссер «Ину-о» — живой классик Масааки Юаса, известный такими аниме, как «Игра разума», «Человек-дьявол: Плакса», «Руки прочь от кинокружка!», «На твоей волне» и «Космический дэнди». На прошедшем Венецианском кинофестивале «Ину-о» показали в секции «Венецианские горизонты», где жюри предпочло литовский триллер «Пилигримы».

Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее

Фестиваль в Пучхоне — первый корейский фестиваль, посвященный анимации. Проводится с 1999 года. Полный список призеров 2021-го.
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обсуждение >>
№ 1
Анастасия Грохина (Москва)   27.10.2021 - 08:56
Японская анимации как никогда вырвалась вперед. Все-таки интересно, в чем секрет? Почему аниме так захватывает фанатов? читать далее>>
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Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее фотографии
Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее фотографии
Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее фотографии
Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее фотографии
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