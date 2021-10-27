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Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост»

27 октября
2021 год

Новости кино >>
27 октября 2021
Иранско-канадская лента Кавеха Мазахери «Ботокс» признана лучшим игровым фильмом V Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост», проходившего с 22 по 26 октября. В документальном конкурсе победу одержал «Дальний план» Владимира Головнёва, уточняет пресс-служба смотра.

Специального приза жюри конкурса игрового кино за неспешный фильм, отображающий стремительные изменения в Узбекистане, удостоена узбекская картина «Две тысячи песен Фариды» Ёлкина Туйчиева. Постановщик болгарского «Страха» Ивайло Христов отмечен призом за режиссуру. Среди неигровых работ специальный приз жюри получила иракская лента «Мой дом Мосул» Адалета Р. Гармиани.

Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост»
фото: пресс-служба фестиваля

Всего в программе было восемь игровых и восемь документальных картин. Фестиваль открывала «Своя война» Алексея Чадова. Закрывал смотр «Семейный бюджет» Евгения Абызова.

«Это так важно, что именно в этот тяжелейший момент в жизни мира мы не отпускаем бразды правления, мы не отпускаем фестиваль, чтобы он забылся, мы не даем возможности ссылаться на то, что пандемия нас сломила», — отметил режиссер Никита Михалков, которому принадлежит идея создания фестиваля. По его словам, смотр дает возможность составить мнение о том, каков сегодня не только отечественный кинематограф, но и зарубежный.
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Дальний планДве тысячи песен ФаридыМой дом МосулСвоя войнаСемейный бюджетСтрах

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Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост» фотографии
Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост» фотографии
Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост» фотографии
Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост» фотографии
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