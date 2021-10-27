Ирано-канадский «Ботокс» удостоен гран-при фестиваля «Евразийский мост»

Иранско-канадская лента Кавеха Мазахери «Ботокс» признана лучшим игровым фильмом V Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост», проходившего с 22 по 26 октября. В документальном конкурсе победу одержал «Дальний план» Владимира Головнёва, уточняет пресс-служба смотра.
Специального приза жюри конкурса игрового кино за неспешный фильм, отображающий стремительные изменения в Узбекистане, удостоена узбекская картина «Две тысячи песен Фариды» Ёлкина Туйчиева. Постановщик болгарского «Страха» Ивайло Христов отмечен призом за режиссуру. Среди неигровых работ специальный приз жюри получила иракская лента «Мой дом Мосул» Адалета Р. Гармиани.
«Это так важно, что именно в этот тяжелейший момент в жизни мира мы не отпускаем бразды правления, мы не отпускаем фестиваль, чтобы он забылся, мы не даем возможности ссылаться на то, что пандемия нас сломила», — отметил режиссер Никита Михалков, которому принадлежит идея создания фестиваля. По его словам, смотр дает возможность составить мнение о том, каков сегодня не только отечественный кинематограф, но и зарубежный.
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