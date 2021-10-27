Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября

По словам Карас, она «очень рада, что в итоге нашей главной героиней стала Вика Толстоганова. Она большая актриса, и я ее очень люблю. Вике надо было здорово работать над этой ролью — убрать волю, свою внутреннюю силу и даже интеллект, чтобы в первых сериях быть мягкой, ограниченной, но не лишенной своего женского обаяния. Это очень смелая актерская работа — играть априори отрицательного главного героя непросто, как будто не на что опереться. Но в сериале мы ищем причины, почему она стала такой. В начале фильма она обычная мещанка, с очень понятными земными ценностями. На наших глазах из инфантильной запутавшейся чиновницы Арина превращается во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки. Из обыкновенной взяточницы – в нонконформиста».
По сюжету восьмисерийной антикоррупционной мелодрамы производства «Киностудией КИТ» жизнь служащей госаппарата регионального Минздрава Арины Алфёровой протекает в благоприятном ключе: уважаемая работа в государственных органах, отличная квартира в центре города, солидный автомобиль зарубежного производства. Ежедневно она посещает салон, чтобы сделать модную укладку, а по выходным катается в шопинг-туры в Москву. Алфёрова — начальник финансового департамента в Минздраве, без ее подписи в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль. Зарабатывать гораздо больше получаемой заработной платы Алфёровой удается благодаря различным нелегальным схемам. Одна из них, в частности, связана с коллегой Арины по министерству. Благодаря хитроумной схеме по завышению цен на лекарства, все участники махинации в плюсе: Алфёрова получает подарки и внимание со стороны коллеги, глава фармакологического холдинга получает государственные заказы по тендеру, в котором его компания раз за разом оказывается победителем, а коллега Алфёровой имеет с этого откаты.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Все начинает рушиться, когда в семье Арины Алфёровой происходит трагическое событие, связанное с поддельными лекарствами. Героиня задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности, а также последствиях, к которым эта схема может привести. Вооружившись гневом, отчаянием и знаниями о том, как все устроено изнутри, она решает бросить вызов системе, разоблачив ее теневую структуру.
В каждом эпизоде зритель будут наблюдать, как из молчаливого «винтика» системы Арина Алфёрова превращается во все более сознательного и человечного чиновника, озабоченного в первую очередь проблемами обычных людей. Поддавшись мукам совести и голосу здравого смысла, главная героиня решает, что больше не может участвовать в кулуарных договоренностях, поэтому будет искать возможность выйти из этого губительного механизма, элементы которого волнуются исключительно о личном обогащении и социальном статусе.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Это моя вторая работа с режиссером Оксаной Карас – до этого был фильм "Выше неба", и Оксана пробовала меня здесь сразу на две роли, но в итоге утвердила на главную – Арину, чиновницу Минздрава. Роль такая большая, объемная, дает возможность придумать, сыграть, прочувствовать даже что-то недописанное в сценарии. Это история о власти и коррупции, о которой моя героиня довольно долго не задумывается. Живет, как все вокруг нее. И только когда происходит трагедия, и это касается ее близких, она начинает понимать, что делает... и решает все изменить. У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И, казалось бы, чем может привлечь сериал под названием "Чиновница"? Но у нас история не про должность, а про людей. Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина – да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь – но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают пытаются ее использовать», — рассказала Виктория Толстоганова.
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