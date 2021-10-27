Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября

27 октября
2021 год

Новости кино >>
27 октября 2021
Эксклюзивная цифровая премьера «Чиновницы» Оксаны Карас с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом, Полиной Кутеповой, Артёмом Быстровым, Семёном Серзиным, Яной Гладких и Алексеем Аграновичем состоится 5 ноября в онлайн-кинотеатре Kion, затем сериал появится в эфире Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба «МТС».

Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Карас, она «очень рада, что в итоге нашей главной героиней стала Вика Толстоганова. Она большая актриса, и я ее очень люблю. Вике надо было здорово работать над этой ролью — убрать волю, свою внутреннюю силу и даже интеллект, чтобы в первых сериях быть мягкой, ограниченной, но не лишенной своего женского обаяния. Это очень смелая актерская работа — играть априори отрицательного главного героя непросто, как будто не на что опереться. Но в сериале мы ищем причины, почему она стала такой. В начале фильма она обычная мещанка, с очень понятными земными ценностями. На наших глазах из инфантильной запутавшейся чиновницы Арина превращается во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки. Из обыкновенной взяточницы – в нонконформиста».

По сюжету восьмисерийной антикоррупционной мелодрамы производства «Киностудией КИТ» жизнь служащей госаппарата регионального Минздрава Арины Алфёровой протекает в благоприятном ключе: уважаемая работа в государственных органах, отличная квартира в центре города, солидный автомобиль зарубежного производства. Ежедневно она посещает салон, чтобы сделать модную укладку, а по выходным катается в шопинг-туры в Москву. Алфёрова — начальник финансового департамента в Минздраве, без ее подписи в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль. Зарабатывать гораздо больше получаемой заработной платы Алфёровой удается благодаря различным нелегальным схемам. Одна из них, в частности, связана с коллегой Арины по министерству. Благодаря хитроумной схеме по завышению цен на лекарства, все участники махинации в плюсе: Алфёрова получает подарки и внимание со стороны коллеги, глава фармакологического холдинга получает государственные заказы по тендеру, в котором его компания раз за разом оказывается победителем, а коллега Алфёровой имеет с этого откаты.

Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября
фото: пресс-служба компании «МТС»

Все начинает рушиться, когда в семье Арины Алфёровой происходит трагическое событие, связанное с поддельными лекарствами. Героиня задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности, а также последствиях, к которым эта схема может привести. Вооружившись гневом, отчаянием и знаниями о том, как все устроено изнутри, она решает бросить вызов системе, разоблачив ее теневую структуру.

В каждом эпизоде зритель будут наблюдать, как из молчаливого «винтика» системы Арина Алфёрова превращается во все более сознательного и человечного чиновника, озабоченного в первую очередь проблемами обычных людей. Поддавшись мукам совести и голосу здравого смысла, главная героиня решает, что больше не может участвовать в кулуарных договоренностях, поэтому будет искать возможность выйти из этого губительного механизма, элементы которого волнуются исключительно о личном обогащении и социальном статусе.

Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Это моя вторая работа с режиссером Оксаной Карас – до этого был фильм "Выше неба", и Оксана пробовала меня здесь сразу на две роли, но в итоге утвердила на главную – Арину, чиновницу Минздрава. Роль такая большая, объемная, дает возможность придумать, сыграть, прочувствовать даже что-то недописанное в сценарии. Это история о власти и коррупции, о которой моя героиня довольно долго не задумывается. Живет, как все вокруг нее. И только когда происходит трагедия, и это касается ее близких, она начинает понимать, что делает... и решает все изменить. У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И, казалось бы, чем может привлечь сериал под названием "Чиновница"? Но у нас история не про должность, а про людей. Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина – да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь – но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают пытаются ее использовать», — рассказала Виктория Толстоганова.

Помимо вышеназванных, в сериале также снялись Лаура Пицхелаури, Камиль Тукаев, Галина Бокашевская и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Сергей Мачильский. Сценарий написали Мария Меленевская и Денис Уточкин. Генеральными продюсерами выступили Александр Бондарев, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян и Игорь Мишин. Съемки проходили в Ленинградской области — в окрестностях Санкт-Петербурга, а также в Выборге и Кронштадте. Но в кадре не стоит ждать узнаваемых городских окраин. В сериале создан образ безымянного провинциального приморского города — события многих эпизодов будут разворачиваться на водных просторах.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Виктория Толстоганова борется с коррупцией в трейлере «Чиновницы»
Виктория Толстоганова стала «Чиновницей»
Поиск по меткам
KIONПервый канал
персоны
Алексей АграновичГалина БокашевскаяАлександр БондаревАртём БыстровМаксим ВиторганЯна ГладкихОксана КарасПолина КутеповаСергей МачильскийМария МеленевскаяРафаел МинасбекянИгорь МишинЛаура ПицхелауриСемён СерзинВиктория ТолстогановаКамиль ТукаевДенис УточкинДжаник Файзиев
фильмы
Выше небаЧиновница

фотографии >>
Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября фотографии
Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября фотографии
Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября фотографии
Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Станислав Хлавнович
26 октября ушёл из жизни актёр Станислав Хлавнович.
Владимир Тимофеев
26 октября ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Тимофеев.
Николай Ларионов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Ларионов.
Михаил Вороновский
25 октября 2021 года ушёл из жизни театральный режиссёр Михаил Вороновский.
Николай Засеев-Руденко
24 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Засеев-Руденко.
Кшиштоф Кершновский
24 октября ушёл из жизни польский актёр Кшиштоф Кершновский.
Александр Рогожкин
23 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Рогожкин.
Татьяна Бестаева
23 октября ушла из жизни актриса Татьяна Бестаева.

День рождения >>

Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Ольга Молочная
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Лоран Дойч
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен