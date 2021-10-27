Про «челюскинцев» снимут сериал

Art Pictures Vision снимет сериал об известной экспедиции парохода «Челюскин». Согласно пресс-службе компании, восьмисерийный исторический проект находится на стадии пре-продакшена, а его съемки намечены на конец 2022 года.
фото: пресс-служба компании Art Pictures Vision
В рамках подготовки съемочная группа несколько раз отправлялась с исследовательской миссией в Санкт-Петербург и Мурманск — пункты остановки судна. В ходе этих поездок было найдено немало уникальных фактов и свидетельств событий 1930-х.
Экспедиция «Челюскина» является одной из самых захватывающих страниц в истории СССР. Летом 1933-го судно, на борту которого было свыше 100 человек, отправилось под руководством исследователя Отто Шмидта по маршруту Северного морского пути. 13 февраля 1934-го раздавленный льдами «Челюскин» затонул, а экипаж из 104 человек, включая десять женщин и двоих детей, высадился на близлежащие льдины. В течение почти двух месяцев члены экспедиции оставались на льду, в условиях суровой арктической зимы, а тем временем на суше разрабатывались различные планы по их спасению. За судьбой парохода следил весь мир. 13 апреля 1934-го со льдин были эвакуированы последние люди, и члены экипажа вернулись домой.
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