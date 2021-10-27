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Про «челюскинцев» снимут сериал

27 октября
2021 год

Новости кино >>
27 октября 2021
Art Pictures Vision снимет сериал об известной экспедиции парохода «Челюскин». Согласно пресс-службе компании, восьмисерийный исторический проект находится на стадии пре-продакшена, а его съемки намечены на конец 2022 года.

Про «челюскинцев» снимут сериал
фото: пресс-служба компании Art Pictures Vision

В рамках подготовки съемочная группа несколько раз отправлялась с исследовательской миссией в Санкт-Петербург и Мурманск — пункты остановки судна. В ходе этих поездок было найдено немало уникальных фактов и свидетельств событий 1930-х.

Продюсерами сериала, получившего рабочее название «Челюскин. Первые», выступят Дмитрий Табарчук, Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Максим Рыбаков. Выход сериала намечен на 2023-й, а его премьеру планируется провести онлайн с последующим показом на ТВ.

Про «челюскинцев» снимут сериал
фото: ec-arctic.ru

Экспедиция «Челюскина» является одной из самых захватывающих страниц в истории СССР. Летом 1933-го судно, на борту которого было свыше 100 человек, отправилось под руководством исследователя Отто Шмидта по маршруту Северного морского пути. 13 февраля 1934-го раздавленный льдами «Челюскин» затонул, а экипаж из 104 человек, включая десять женщин и двоих детей, высадился на близлежащие льдины. В течение почти двух месяцев члены экспедиции оставались на льду, в условиях суровой арктической зимы, а тем временем на суше разрабатывались различные планы по их спасению. За судьбой парохода следил весь мир. 13 апреля 1934-го со льдин были эвакуированы последние люди, и члены экипажа вернулись домой.

Знаменитые события послужили основой для нескольких фильмов, включая документальную ленту «Герои Арктики. Челюскин», игровой «Челюскин» производства ГДР и картину «Челюскинцы» с Александром Лазаревым и Петром Вельяминовым.
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Про «челюскинцев» снимут сериал фотографии
Про «челюскинцев» снимут сериал фотографии
Про «челюскинцев» снимут сериал фотографии
Про «челюскинцев» снимут сериал фотографии
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