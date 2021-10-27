Сергей Минаев в течении двух лет создаст несколько сериалов для Ivi

анонс

Производством исторического проекта под рабочим названием «Челюскин. Первые» займётся компания Art Pictures Vision

Про «челюскинцев» снимут сериал

Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Kion, а затем появится в эфире Первого канала

Премьера «Чиновницы» с Викторией Толстогановой состоится 5 ноября

27 октября

Игра в кальмара: японская анимация собирает награды на фестивале в Южной Корее

Всего в Пучхоне показали 166 фильмов из 38 стран