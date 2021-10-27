Сергей Минаев в течении двух лет создаст несколько сериалов для Ivi

Писатель и сценарист Сергей Минаев
заключил эксклюзивную сделку с Ivi. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, сотрудничество продлится два года.
По словам директора департамента производства оригинального контента Ivi Originals Вадима Соколовского
, в 2006 году он «открыл для себя писателя Минаева, прочитав, буквально на одном дыхании, его дебютный роман "Духless". И очень рад тому, что теперь этот уже широко известный литератор и сценарист будет сотрудничать с Ivi Originals. Уверен, что результатом нашей коллаборации станут злободневные, мастерски написанные сценарии, которые воплотятся в увлекательные сериалы на Ivi».
Договор имеет эксклюзивный характер — все время его действия писатель будет работать только с Ivi. По условиям сделки он обязуется писать для онлайн-кинотеатра по два сценария новых проектов в год, каждый из которых рассчитан на восемь часовых серий минимум. Минаев будет работать не только как автор, но и как шоураннер, контролируя творческую сторону каждого проекта.
«Я довольно давно являюсь не только подписчиком, но и "контрибутором" Ivi. Ещё в 2011 году Ivi, на тот момент единственный российский кинотеатр, транслировал мое шоу MinaevLive. Я счастлив продолжить наше сотрудничество в качестве сценариста и шоураннера», —
прокомментировал Минаев.
обсуждение >>