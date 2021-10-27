Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Минаев в течении двух лет создаст несколько сериалов для Ivi

27 октября
2021 год

Новости кино >>
27 октября 2021
Писатель и сценарист Сергей Минаев заключил эксклюзивную сделку с Ivi. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, сотрудничество продлится два года.

По словам директора департамента производства оригинального контента Ivi Originals Вадима Соколовского, в 2006 году он «открыл для себя писателя Минаева, прочитав, буквально на одном дыхании, его дебютный роман "Духless". И очень рад тому, что теперь этот уже широко известный литератор и сценарист будет сотрудничать с Ivi Originals. Уверен, что результатом нашей коллаборации станут злободневные, мастерски написанные сценарии, которые воплотятся в увлекательные сериалы на Ivi».

Сергей Минаев в течении двух лет создаст несколько сериалов для Ivi
фото: nation-news.ru

Договор имеет эксклюзивный характер — все время его действия писатель будет работать только с Ivi. По условиям сделки он обязуется писать для онлайн-кинотеатра по два сценария новых проектов в год, каждый из которых рассчитан на восемь часовых серий минимум. Минаев будет работать не только как автор, но и как шоураннер, контролируя творческую сторону каждого проекта.

«Я довольно давно являюсь не только подписчиком, но и "контрибутором" Ivi. Ещё в 2011 году Ivi, на тот момент единственный российский кинотеатр, транслировал мое шоу MinaevLive. Я счастлив продолжить наше сотрудничество в качестве сценариста и шоураннера», — прокомментировал Минаев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Минаев создаст для видеосервиса Premier документальные проекты
Компания Star Media создаст эксклюзивные сериалы для онлайн-кинотеатра IVI
Поиск по меткам
ivi
персоны
Сергей Минаев (II)Вадим Соколовский
фильмы
ДухLess

анонс

Скорбим

Станислав Хлавнович
26 октября ушёл из жизни актёр Станислав Хлавнович.
Владимир Тимофеев
26 октября ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Тимофеев.
Николай Ларионов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Ларионов.
Михаил Вороновский
25 октября 2021 года ушёл из жизни театральный режиссёр Михаил Вороновский.
Николай Засеев-Руденко
24 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Засеев-Руденко.
Кшиштоф Кершновский
24 октября ушёл из жизни польский актёр Кшиштоф Кершновский.
Александр Рогожкин
23 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Рогожкин.
Татьяна Бестаева
23 октября ушла из жизни актриса Татьяна Бестаева.

День рождения >>

Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Ольга Молочная
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Лоран Дойч
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен