Национальная премия в области веб-индустрии отметит наградами за продвижение продукта

В этом году впервые Национальная премия в области веб-индустрии объявляет номинации за продвижение продукта — к традиционной вечерней церемонии добавится специальное дневное мероприятие. Профессиональная премия будет называться PROдвижение и пройдет 19 февраля в Цифровом деловом пространстве, уточняет пресс-служба мероприятия.
В рамках вручения будут отмечены маркетологи, PR-специалисты, дизайнеры, режиссеры промо-роликов, smm-специалисты, digital-команды и креативные группы. Победители получат официальный приз Национальной премии – статуэтку в стилизованной форме памятника Юрию Гагарину
.
«Мы все понимаем, что качество контента всегда было и остается на первом месте, —
говорит продюсер Антон Калинкин. – Но за любой громкой премьерой стоит работа большой команды, которая приводит продукт к зрителю. И эта работа должна быть профессионально оценена также, как и итоговый продукт».
Торжественное вручение Национальной премии в области веб-индустрии PROконтент состоится вечером 19 февраля. А днем пройдет вручение премии PROдвижение. Подать заявку
можно до 20 декабря в номинациях «Лучший постер сериала», «Лучший трейлер сериала», «Лучший behind the scenes/фильм о фильме», «Лучшая диджитал-кампания», «Лучший SMM-контент», «Лучшая нативная интеграция/Product Placement в сериале», «Лучшая PR-кампания сериала», «Лучшее оффлайн-мероприятие» и «За актуализацию социальной повестки (Social impact Entertainment)».
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