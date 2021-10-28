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Исторический сериал «Собор» о Петровских реформах выходит 4 ноября на Okko

28 октября
2021 год

Новости кино >>
28 октября 2021
Историческая драма «Собор» о Петровских реформах стартует 4 ноября на Okko. Ведущие роли в сериале исполнили Сергей Марин, Светлана Иванова, Максим Аверин, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Ян Цапник, Александр Ильин-младший и Юрий Чурсин, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.

Исторический сериал «Собор» о Петровских реформах выходит 4 ноября на Okko
фото: Пресс-служба Okko

Проект охватывает яркие 25 лет в истории формирования России, начиная с 1700-го. В разгаре реформы Петра I, общество кардинально меняется: от отрицания Бога, до сознательной веры и обретения любви. Даже когда она вопреки всему.

«Основная интрига этой картины – это любовь, и любовь неравная. Когда наш герой Иван попадает в Преображенский полк, он служит ради звания и дворянского титула, чтобы быть наравне с княжной. Из-за этого он очертя голову бросается в гущу событий и совершает подвиги. Нам было важно также показать преобразования в стране: как царю с трудом давались реформы, как армия обрела боеспособность за счет таких сподвижников государя, как Иван. Петр перестраивает страну и армию – так и в наш фильм врываются новые цвета и новый уклад жизни», — отметил режиссер-постановщик Сергей Гинзбург.
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