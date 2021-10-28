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Завершились съемки психологического триллера «Дополнительный урок» с Кириллом Кяро

28 октября
2021 год

Новости кино >>
28 октября 2021
В Санкт-Петербурге завершились съемки фильма Анны Курбатовой «Дополнительный урок» с Кириллом Кяро и Юлией Александровой в главных ролях. Картина соединяет в себе элементы психологического триллера и острой социальной драмы о подростках, сообщает пресс-служба проекта.

Кирилл Кяро и Юлия Александрова в фильме Анны Курбатовой «Дополнительный урок»
фото: Компания «Космос PR»

По сюжету во время очередного дежурства патрульная Вера Седова (Юлия Александрова) в одиночку предотвращает стрельбу в колледже, но при этом погибает студент. Оружия при подростке не находят, и на полицейскую заводят дело. Общественность ее проклинает. Единственный, кому Веру по-человечески жалко, — назначенный судом адвокат Илья Нестеров (Кирилл Кяро). Он пытается разыскать правду в этом неоднозначном деле. Но полностью погружаясь в проблемы чужих подростков, с собственным сыном держит дистанцию.

«Я не разделяю мнение, что современные подростки глобально отличаются от нашего поколения в этом возрасте. Их также ранит одиночество, им также нужны поддержка, забота и любовь родителей. Мы говорим о важной социальной проблеме нашего общества — разобщенности. Главная мысль, которую несет наше кино — необходимость задуматься о том, что ответственность за проблемы нового поколения во многом лежит на нас», — комментирует картину режиссер Анна Курбатова.

Опытный сценарист и продюсер, Курбатова второй раз выступила режиссером на съемках. Ее дебютная работа «Вне зоны доступа» также была посвящена подросткам и проблемам взросления.

Премьера фильма «Дополнительный урок» намечена на осень 2022 года.
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Вне зоны доступаДополнительный урок

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