«Пассажиров» и «Бывших» покажут в Бразилии

Бразильский стриминговый сервис Globoplay приобрел эксклюзивные права на оригинальные проекты START — сериал «Пассажиры» и три сезона «Бывших». Это первые российские картины в каталоге бразильского стриминга и первая международная сделка для обоих сериалов, уточняет START.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Сделка была заключена после показа проектов в рамках кинорынка MIPCOM-2021. START и Globoplay также подписали договор в формате first look deal на последующие сезоны «Пассажиров» в Бразилии. Сейчас режиссер Артем Литвиненко работает над вторым сезоном, где главные роли исполняют Сергей Гилёв и Анна Чиповская.
OTT-сервис от Globo запустился в 2015 году. В потоковом вещании бразильского стриминга более 100 миллионов часов контента в месяц — оригинальные проекты компании Globo и независимых бразильских продюсерских компаний, а также известные иностранные фильмы и сериалы, в том числе проекты, доступные эксклюзивно на Globoplay.
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