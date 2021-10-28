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Артем Ткаченко приступил к съемкам в фэнтези «Нейро»

28 октября
2021 год

Новости кино >>
28 октября 2021
В Австрийских Альпах стартовали съемки фантастического триллера «Нейро». Главную роль сыграет Артем Ткаченко, сообщает пресс-служба проекта.

Артем Ткаченко, актер
фото: Михаил Рыжов

Герой картины — до гениальности талантливый бизнесмен Виктор. Он без труда считывает людей, решает финансовые задачи любой сложности и привык все держать под контролем. Однажды он узнает, что весь его, казалось бы, выстроенный им самим мир — чей-то давно продуманный план, а сам он давно надоел невидимому «программисту». Виктору предстоит спасти себя и близких, играя с ним на опережение.

Партнерами Ткаченко по площадке станут Кирилла Кяро, Северия Янушаускайте, Лена Тронина и Кирилл Полухин. В режиссерском кресле — Владэк Занковски.

«Наш фильм — достойный продолжатель легендарной “Игры” и захватывающих “Меняющих реальность”. Это смертельная гонка на выживание, головоломка, которую интересно разгадывать не один раз», — говорят продюсеры проекта Дмитрий Щербанов и Андрей Шишканов, известный по фильмам Романа Каримова «Неадекватные люди 2» и «Гуляй Вася. Свидание на Бали».

Съемки «Нейро» пройдут не только в Австрии. Чтобы переписать исходный алгоритм своей жизни, герою предстоит искать подсказки среди заброшенных бункеров и дорогих вилл, сверкающих бизнес-центров и аэропортов в Москве, Барселоне, Риге и Лондоне.

В прокат фильм выйдет осенью 2022 года.
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Владек ЗанковскиРоман КаримовКирилл КяроКирилл ПолухинАртём ТкаченкоЛена ТронинаАндрей ШишкановДмитрий ЩербановСеверия Янушаускайте
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