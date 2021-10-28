Артем Ткаченко приступил к съемкам в фэнтези «Нейро»

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В прокате летом 2022 года

Бесконечность — не предел: история легендарного Базза Лайтера в новом мультфильме Pixar

Права на сериалы START купил стриминг Globoplay

«Пассажиров» и «Бывших» покажут в Бразилии

28 октября

Завершились съемки психологического триллера «Дополнительный урок» с Кириллом Кяро

Его герой будет защищать полицейскую, обвиняемую в убийстве подростка