Автор «Трех котов» работает над новым анимационным проектом

«СТС Медиа» и «Студия Метрафильмс» рассказали о запуске нового анимационного сериала «Отель у овечек». Над ним работает автор детского проекта «Три кота»Дмитрий Высоцкий.
фото: Пресс-служба СТС
Мультфильм расскажет историю дружной овечьей семьи, открывшей в своем старинном особняке отель. В каждой серии маленькие овечки Белла и Беня, помогающие родителям по хозяйству, будут знакомиться с новыми гостями. Они так хотят сделать семейное дело прибыльным и популярным среди горожан, что нередко попадают в комичные ситуации.
«Дмитрий Высоцкий и его команда сделали блестящих «Трех котов», которые стали международным хитом и переведены на десятки языков. Дети, самая привередливая из аудиторий, полюбили его добрые, поучительные и понятные каждому истории. Поэтому, когда появилась идея «Отеля у овечек», мы не сомневались ни секунды — и уверены, что «Студия Метрафильмс» снова подарит нам ярких, симпатичных и добрых героев, которых все полюбят», — комментирует генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.
Сериал рассчитан на детей от 3 до 6 лет. В производство запущено сразу два сезона. Первый будет состоять из 52 серий по 5 минут.
Премьера состоится осенью 2022 года на телеканале СТС.
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