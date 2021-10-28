Фильм Михаила Горобчука «Тени твоего детства» попал в лонг-лист премии «Оскар»

Действие ленты разворачивается ночью, когда дом героев погружается в тишину, обрастает длинными тенями, играет случайными вспышками теплого пламени керосиновой лампы. Для маленькой Стеши темнота оказывается поводом к открытию другого мира, иногда страшного, иногда увлекательного.
Одним из продюсеров «Теней твоего детства» выступила заместитель главного редактора Кино-Театр.РуЕкатерина Визгалова. Фильм принял участие в 22 российских и международных фестивалях, одержав победу на Tampere Film Festival — одном из важных европейских смотров короткометражного кино.
Всего в лонг-листе «Оскара» в категории документальных короткометражек представлено порядка 120-200 картин со всего мира. Полный список фильмов, прошедших квалификацию, не публикуется.
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