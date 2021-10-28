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Фильм Михаила Горобчука «Тени твоего детства» попал в лонг-лист премии «Оскар»

28 октября
2021 год

Новости кино >>
28 октября 2021
Картина Михаила Горобчука «Тени твоего детства» попала в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм», сообщается на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.

Фильм Михаила Горобчука «Тени твоего детства» попал в лонг-лист премии «Оскар»
фото: К/ф «Тени твоего детства»

Действие ленты разворачивается ночью, когда дом героев погружается в тишину, обрастает длинными тенями, играет случайными вспышками теплого пламени керосиновой лампы. Для маленькой Стеши темнота оказывается поводом к открытию другого мира, иногда страшного, иногда увлекательного.

Одним из продюсеров «Теней твоего детства» выступила заместитель главного редактора Кино-Театр.Ру Екатерина Визгалова. Фильм принял участие в 22 российских и международных фестивалях, одержав победу на Tampere Film Festival — одном из важных европейских смотров короткометражного кино.

Всего в лонг-листе «Оскара» в категории документальных короткометражек представлено порядка 120-200 картин со всего мира. Полный список фильмов, прошедших квалификацию, не публикуется.
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№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   28.10.2021 - 18:30
Вау! Наши молодцы читать далее>>
Всего сообщений: 1
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