Наталье Варлей досталась ведущая роль в комедийном проекте «Тетя Люси»

По сюжету энергичная пенсионерка Людмила Ренье (Варлей) продает квартиру в Париже и перебирается в Россию поближе к племянницам Ольге и Веронике. Узнав о возвращении тети, сестры приходят в ужас: жизнь обеих — брак, карьера — катится под откос, а тетя Люся просто жить не может без советов. Девушки всячески стараются скрыть правду, но от пристального взгляда тетушки еще не ускользнула ни одна тайна. И парижанка с усердием берется за проблемы племянниц. Правда, вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.
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