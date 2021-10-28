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Наталье Варлей досталась ведущая роль в комедийном проекте «Тетя Люси»

28 октября
2021 год

Новости кино >>
28 октября 2021
Телеканал «Россия» рассказал о работе над новым комедийным сериалом «Тетя Люси». На съемочной площадке проекта встретятся Наталья Варлей, Андрей Ургант, Дмитрий Дюжев, Анна Банщикова, Тина Тарусина и Сергей Рост.

Съемки мини-сериала Тетя Люси
фото: Телеканал «Россия»

По сюжету энергичная пенсионерка Людмила Ренье (Варлей) продает квартиру в Париже и перебирается в Россию поближе к племянницам Ольге и Веронике. Узнав о возвращении тети, сестры приходят в ужас: жизнь обеих — брак, карьера — катится под откос, а тетя Люся просто жить не может без советов. Девушки всячески стараются скрыть правду, но от пристального взгляда тетушки еще не ускользнула ни одна тайна. И парижанка с усердием берется за проблемы племянниц. Правда, вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.

Съемки фильма проходят в Санкт-Петербурге. Режиссером выступает Анарио Мамедов, работавший над сериалами «Анна-детективъ» и «Призрак».
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Анна БанщиковаНаталья ВарлейДмитрий ДюжевАнарио МамедовСергей РостТина ТарусинаАндрей Ургант

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