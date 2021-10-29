Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой»

В сети появился первый официальный трейлер второго сезона сериала «Великая
», в котором Екатерина встречает прибывшую с визитом из Европы мать в лице Джиллиан Андерсон
, вместе с Петром III ожидает рождения наследника и провозглашает себя «Великой».
В продолжении ожидающая ребенка Екатерина наконец захватывает российский трон, но сталкивается с проблемами освобождения страны, которая не хочет быть освобожденной. В попытках принести Просвещение в Россию, императрице придется не только бороться с собственной матерью, мужем и двором, но и добиваться перемен внутри своих союзников.
В новом сезоне к своим ролям вернутся Эль Фаннинг
, Николас Холт
, Фиби Фокс
, Адам Годли
, Гвилим Ли
, Чарити Уэйкфилд
, Дуглас Ходж
, Саша Дхаван
и другие. Джиллиан Андерсон появится в двух эпизодах сериала.
Все серии второго сезона «Великой
» выйдут 20 ноября на more.tv одновременно со всем миром.
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