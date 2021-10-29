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Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой»

29 октября
2021 год

Новости кино >>
29 октября 2021
В сети появился первый официальный трейлер второго сезона сериала «Великая», в котором Екатерина встречает прибывшую с визитом из Европы мать в лице Джиллиан Андерсон, вместе с Петром III ожидает рождения наследника и провозглашает себя «Великой».



В продолжении ожидающая ребенка Екатерина наконец захватывает российский трон, но сталкивается с проблемами освобождения страны, которая не хочет быть освобожденной. В попытках принести Просвещение в Россию, императрице придется не только бороться с собственной матерью, мужем и двором, но и добиваться перемен внутри своих союзников.

Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой»

В новом сезоне к своим ролям вернутся Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и другие. Джиллиан Андерсон появится в двух эпизодах сериала.

Все серии второго сезона «Великой» выйдут 20 ноября на more.tv одновременно со всем миром.
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Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой» фотографии
Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой» фотографии
Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой» фотографии
Эль Фаннинг поднимает Россию с колен в трейлере второго сезона «Великой» фотографии
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