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Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»?

29 октября
2021 год

Новости кино >>
29 октября 2021
Согласно информации, появившейся на сайте Production Weekly, Хлоя Чжао и Джейк Кэздан утверждены в качестве постановщиков грядущей экранизации веб-комикса «Ванпанчмен». В заметке также говорится, что главную роль может исполнить Генри Голдинг из «Джентльменов», «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» и «Безумно богатых азиатов».

Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»?

Японский веб-комикс «Ванпанчмен» создал мангака под псевдонимом ONE и выложил в свободный доступ в 2009 году (впоследствии его купила для печати корпорация Shueisha). Главный герой — скромный клерк по имени Сайтама, мечтающий стать супергероем. В процессе тренировок Сайтама теряет волосы на голове, но становится сильнейшим существом на планете, способным закончить любой поединок буквально одним ударом. Веб-комикс иронизирует над клише и стереотипами супергероики и сёнэна. С 2015 года выходит одноименный аниме-сериал, недавно продленный на третий сезон.

Читать Звездная пыль: рецензия на «Землю кочевников»

Хлоя Чжао — китайско-американская режиссерка, известная по фильмам «Земля кочевников», «Вечные» и «Наездник». «Земля кочевников» в прошлом году получила три «Оскара», а Чжао стала второй женщиной в истории, сумевшей завоевать награду американской киноакадемии за режиссуру. Двумя другими наградами были отмечены сам фильм и Фрэнсис МакДорманд за лучшую женскую роль. Сейчас в мировой прокат вышла новая работа Чжао — супергеройский кинокомикс «Вечные», расширяющий мифологию и географию киновселенной Marvel. Еще год назад Чжао признавалась, что на нее большое влияние оказывает манга, а продюсер Кевин Файги упоминал, что постановщица обожает «Звездные войны» и «Ванпанчмена».

Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»?

Джейк Кэздан — режиссер «Очень плохой училки» и дилогии «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном.

Смотреть онлайн: «Земля кочевников»
Смотреть онлайн: «Джентльмены»

Официальной информации о судьбе фильма «Ванпанчмен» пока не поступало. Хотя второй источник — журналист Дэниела Рихтман (правда, сообщавший ту же новость ровно год назад — в октябре 2020-го). Вдобавок после «Вечных» Чжао планировала снимать новую версию «Дракулы» как футуристический вестерн. Так что Кэздан более вероятный кандидат на режиссерское кресло, если студия Sony действительно хочет составить конкуренцию Netflix, чей игровой ремейк культового аниме «Ковбой Бибоп» выходит уже в середине ноября.
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обсуждение >>
№ 2
Лена Ганикина   29.10.2021 - 09:39
Ну вот не знаю, радоваться ли этой новости.. Как я поняла из рецензий, в "Вечных" она вообще потеряла весь свой стиль и шарм.. Но надо сначала посмотреть самому читать далее>>
№ 1
Анастасия Грохина (Москва)   29.10.2021 - 08:59
На самом деле, режиссер молодец! Земля Кочевников достойно заслужила несколько Оскаров. Надеюсь, что и Вечные не подведут. Потому что ожидается от них многое! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк АйзБезумно богатые азиатыВанпанчменВечныеДжентльменыДжуманджи: Зов джунглейЗемля кочевниковКовбой БибопКовбой БибопНаездникОчень плохая училка

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Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»? фотографии
Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»? фотографии
Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»? фотографии
Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»? фотографии
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