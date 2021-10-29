Хлоя Чжао экранизирует «Ванпанчмена»?

Согласно информации, появившейся на сайте Production Weekly, Хлоя Чжао
и Джейк Кэздан
утверждены в качестве постановщиков грядущей экранизации веб-комикса «Ванпанчмен». В заметке также говорится, что главную роль может исполнить Генри Голдинг
из «Джентльменов»
, «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»
и «Безумно богатых азиатов
».
Японский веб-комикс «Ванпанчмен» создал мангака под псевдонимом ONE и выложил в свободный доступ в 2009 году (впоследствии его купила для печати корпорация Shueisha). Главный герой — скромный клерк по имени Сайтама, мечтающий стать супергероем. В процессе тренировок Сайтама теряет волосы на голове, но становится сильнейшим существом на планете, способным закончить любой поединок буквально одним ударом. Веб-комикс иронизирует над клише и стереотипами супергероики и сёнэна. С 2015 года выходит одноименный аниме-сериал
, недавно продленный на третий сезон.
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Звездная пыль: рецензия на «Землю кочевников»
Хлоя Чжао — китайско-американская режиссерка, известная по фильмам «Земля кочевников
», «Вечные
» и «Наездник
». «Земля кочевников» в прошлом году получила три «Оскара», а Чжао стала второй женщиной в истории, сумевшей завоевать награду американской киноакадемии за режиссуру. Двумя другими наградами были отмечены сам фильм и Фрэнсис МакДорманд
за лучшую женскую роль. Сейчас в мировой прокат вышла новая работа Чжао — супергеройский кинокомикс «Вечные», расширяющий мифологию и географию киновселенной Marvel
. Еще год назад Чжао признавалась, что на нее большое влияние оказывает манга, а продюсер Кевин Файги упоминал, что постановщица обожает «Звездные войны» и «Ванпанчмена».
Джейк Кэздан — режиссер «Очень плохой училки»
и дилогии «Джуманджи»
с Дуэйном Джонсоном
.
Смотреть онлайн: «Земля кочевников»
Смотреть онлайн: «Джентльмены»
Официальной информации о судьбе фильма «Ванпанчмен» пока не поступало. Хотя второй источник
— журналист Дэниела Рихтман (правда, сообщавший ту же новость ровно год назад — в октябре 2020-го). Вдобавок после «Вечных» Чжао планировала снимать новую версию «Дракулы» как футуристический вестерн
. Так что Кэздан более вероятный кандидат на режиссерское кресло, если студия Sony действительно хочет составить конкуренцию Netflix, чей игровой ремейк
культового аниме «Ковбой Бибоп
» выходит уже в середине ноября.
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