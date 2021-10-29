Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартует в Санкт-Петербурге в гибридном формате

В связи с новыми ограничениями по коронавирусу старейший петербургский кинофестиваль «Послание к человеку» состоится в гибридном формате. 29 октября на шести центральных площадках города в режиме нон-стоп будут показывать главные игровые и документальные фильмы из спецпрограмм. 30 октября, когда в Петербурге начнется локдаун, откроются онлайн-показы международного, экспериментального и национального конкурсов, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: МКФ «Послание к человеку»
«Послание к человеку» — это фестиваль документального, анимационного и короткометражного кино, и несмотря на то что эксперимент здесь вроде бы вынесен в специальное состязание, все программы представляют передовые тенденции в российском и мировом кино.
фото: «Я мщу, остальные платят наличными», реж. Эдвин
В Национальном конкурсе собирается исключительно документалистика. В 2021 году это 18 работ, выбранных из почти 500 заявок. Это и более менее традиционное документальное кино, честно фиксирующее повседневную действительность, и поиски нового языка, далеко уводящие авторов от прямого высказывания. Центральным сюжетом, по рассказам кураторов Константина Шавловского и Наталии Палаевой, стали «перекодировка реальности» и «выход из клетки настоящего в неизвестное будущее». Такие работы, как «Джой» Дарьи Слюсаренко, «Мальчик» Виталия Акимова и «Народная» Вадима Кострова уже были отмечены призами на международных смотрах.
фото: «Джой», реж. Дарьи Слюсаренко
В Международном конкурсе помимо документалистики на «Послании» показывают анимационные и короткометражные игровые ленты, что и составляет главную особенность фестиваля. Так на Гран-при в этом году претендуют одновременно и мощный док Сергея Лозницы«Бабий Яр. Контекст», премьера которого состоялась в Каннах, и 6-минутный мультфильм Вари Яковлевой«Жизнь-паскуда» о ночи, проведенной на скамейке, история любви в период пандемии «В лесу» и рассказ о многодетной матери из Сибири «Жизнь Иванны», снятый учеником Марины Разбежкиной Ренато Боррайо Серрано.
фото: «Бабий Яр. Контекст», реж. Сергей Лозница
«В этом году программа получилась очень сильной и эффектной. Пожалуй, наш главный лозунг сейчас – это расширение формата. От экспериментального и остроумного манифеста до научно-популярного кино с сюрпризом. От сибирской тундры, снятой режиссером из Гватемалы, до сербской глухой деревушки, которая напрасно ждет визита нобелевского лауреата Петера Хандке. От многолетнего наблюдения за жизнью пожилой секс-работницы до почти игрового фильма, в котором обитатели Западной Африки непринужденно разыгрывают свою жизнь перед камерой. Таков диапазон нынешнего года. И случилось так именно потому, что бесконечно расширяется диапазон окружающих нас «движущихся картинок», где все жанры уже уравнены в правах», – рассказывает о международном конкурсе программный директор фестиваля Алексей Медведев.
Все конкурсные фильмы можно будет посмотреть на платформе Nonfiction.film. Доступ к показам предоставляется зарегистрированным пользователям. Первые 10 дней регистрации – бесплатные.
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