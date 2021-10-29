Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартует в Санкт-Петербурге в гибридном формате

29 октября
2021 год

Новости кино >>
29 октября 2021
В связи с новыми ограничениями по коронавирусу старейший петербургский кинофестиваль «Послание к человеку» состоится в гибридном формате. 29 октября на шести центральных площадках города в режиме нон-стоп будут показывать главные игровые и документальные фильмы из спецпрограмм. 30 октября, когда в Петербурге начнется локдаун, откроются онлайн-показы международного, экспериментального и национального конкурсов, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Послание к человеку»_ постер
фото: МКФ «Послание к человеку»

«Послание к человеку» — это фестиваль документального, анимационного и короткометражного кино, и несмотря на то что эксперимент здесь вроде бы вынесен в специальное состязание, все программы представляют передовые тенденции в российском и мировом кино.

Внеконкурсные секции «Кино сверхреальности» и «Панорама.Doc», на показах которых фестиваль сконцентрировался сегодня, традиционно представляют главные фестивальные хиты сезона. Это и новая картина Франсуа Озона «Все прошло хорошо», и победившая на фестивале в Локарно индонезийская лента «Я мщу, остальные платят наличными», и жестокая военная драма из Венгрии «Естественный свет».

«Я мщу, остальные платят наличными», реж. Эдвин
фото: «Я мщу, остальные платят наличными», реж. Эдвин


В Национальном конкурсе собирается исключительно документалистика. В 2021 году это 18 работ, выбранных из почти 500 заявок. Это и более менее традиционное документальное кино, честно фиксирующее повседневную действительность, и поиски нового языка, далеко уводящие авторов от прямого высказывания. Центральным сюжетом, по рассказам кураторов Константина Шавловского и Наталии Палаевой, стали «перекодировка реальности» и «выход из клетки настоящего в неизвестное будущее». Такие работы, как «Джой» Дарьи Слюсаренко, «Мальчик» Виталия Акимова и «Народная» Вадима Кострова уже были отмечены призами на международных смотрах.

«Джой», реж. Дарья Слюсаренко
фото: «Джой», реж. Дарьи Слюсаренко

В Международном конкурсе помимо документалистики на «Послании» показывают анимационные и короткометражные игровые ленты, что и составляет главную особенность фестиваля. Так на Гран-при в этом году претендуют одновременно и мощный док Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст», премьера которого состоялась в Каннах, и 6-минутный мультфильм Вари Яковлевой «Жизнь-паскуда» о ночи, проведенной на скамейке, история любви в период пандемии «В лесу» и рассказ о многодетной матери из Сибири «Жизнь Иванны», снятый учеником Марины Разбежкиной Ренато Боррайо Серрано.

«Бабий Яр. Контекст», реж. Сергей Лозница
фото: «Бабий Яр. Контекст», реж. Сергей Лозница

«В этом году программа получилась очень сильной и эффектной. Пожалуй, наш главный лозунг сейчас – это расширение формата. От экспериментального и остроумного манифеста до научно-популярного кино с сюрпризом. От сибирской тундры, снятой режиссером из Гватемалы, до сербской глухой деревушки, которая напрасно ждет визита нобелевского лауреата Петера Хандке. От многолетнего наблюдения за жизнью пожилой секс-работницы до почти игрового фильма, в котором обитатели Западной Африки непринужденно разыгрывают свою жизнь перед камерой. Таков диапазон нынешнего года. И случилось так именно потому, что бесконечно расширяется диапазон окружающих нас «движущихся картинок», где все жанры уже уравнены в правах», – рассказывает о международном конкурсе программный директор фестиваля Алексей Медведев.

Все конкурсные фильмы можно будет посмотреть на платформе Nonfiction.film. Доступ к показам предоставляется зарегистрированным пользователям. Первые 10 дней регистрации – бесплатные.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Послание к человеку
персоны
Сергей ЛозницаФрансуа ОзонМарина РазбежкинаДарья СлюсаренкоКонстантин ШавловскийВаря Яковлева
фильмы
Бабий Яр. КонтекстВсё прошло хорошоЕстественный светЖизнь-паскудаЯ мщу, остальные платят наличными

анонс

Скорбим

Альбина Гусельникова
26 октября ушла из жизни актриса Альбина Гусельникова.
Станислав Хлавнович
26 октября ушёл из жизни актёр Станислав Хлавнович.
Владимир Тимофеев
26 октября ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Тимофеев.
Николай Ларионов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Ларионов.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Ярослав Гаврилюк
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Мариуш Дмоховский
Магдалена Завадская
Франко Интерленги
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Фаусто Тоцци
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен