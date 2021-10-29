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Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград»

29 октября
2021 год

Новости кино >>
29 октября 2021
Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград». В основу проекта о бывшем офицере ФСБ, отравленном радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году, будет положена книга британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион», сообщает Variety.

Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград»
фото: Steve Schofield

Режиссером сериала станет обладатель «Оскара» Брайан Фогель, снявший документальную ленту «Икар» о допинговом скандале в российском спорте. Сценарий напишет Дэвид Скарпа, известный по работе над фильмом Ридли Скотта «Все деньги мира».

«Лондонград» — не первый проект, посвященный Литвиненко. В сентября 2019-го британский телеканал ITV сообщил о запуске сериала с Дэвидом Теннантом в роли бывшего сотрудника ФСБ. Летом этого года в Grange Park Opera в Суррее состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», а в лондонском театре Old Vic вот уже несколько лет с успехом идет спектакль «Очень дорогой яд» по одноименной книге журналиста The Guardian Люка Хардинга.
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