Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград»

Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград». В основу проекта о бывшем офицере ФСБ, отравленном радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году, будет положена книга британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион», сообщает Variety.
фото: Steve Schofield
Режиссером сериала станет обладатель «Оскара» Брайан Фогель, снявший документальную ленту «Икар» о допинговом скандале в российском спорте. Сценарий напишет Дэвид Скарпа, известный по работе над фильмом Ридли Скотта«Все деньги мира».
«Лондонград» — не первый проект, посвященный Литвиненко. В сентября 2019-го британский телеканал ITV сообщил о запуске сериала с Дэвидом Теннантом в роли бывшего сотрудника ФСБ. Летом этого года в Grange Park Opera в Суррее состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», а в лондонском театре Old Vic вот уже несколько лет с успехом идет спектакль «Очень дорогой яд» по одноименной книге журналиста The Guardian Люка Хардинга.
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