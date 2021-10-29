Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя»

В сети появился трейлер остросюжетной детективной комедии «Вне себя
» о гениальном аферисте с лёгким психическим расстройством и большими проблемами.
Главный герой этой истории, Дмитрий, работает в финансовой компании, под его управлением большие деньги. Но у него есть проблема. Каждый день он видит неотличимых от живых людей фантомов, среди которых его убитая жена и её застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, а также вернуть себе опеку над ребенком, Дмитрий обращается к психиатру и начинает расследование смерти жены. И это расследование ставит все в его жизни с ног на голову.
Главные роли в сериале исполнили Евгений Стычкин
, Елена Лядова
, Евгений Цыганов
, Аглая Тарасова
, Анна Котова-Дерябина
, Анджи Сепеда
, Елена Морозова
, Иван Макаревич
, Павел Комаров
, Юрий Цурило
, Дмитрий Колчин
, Никита Тарасов
, Денис Бургазлиев
, Изабель Эйдлен
, Наталья Павленкова
, Максим Иванов
, Константин Мурзенко
, Александр Соколовский
и другие. Режиссёрами выступили Александр Дулерайн
(«Москва 2017
») и Клим Козинский
(«Тетраграмматон
»).
«Сейчас появляется очень много качественных сериалов из-за того, что в индустрии есть полноценная конкуренция
, — считает Евгений Стычкин. — Сценарий «Вне себя» писали год-полтора, очень талантливые люди вложили в него много сил, поэтому, прочтя его, я с радостью согласился сниматься. Сценарий написан здорово: когда читаешь, просишь сразу прислать следующую серию. Надеюсь, что зритель так же будет хотеть её увидеть
».
«Жанр нашей истории я бы описала как трагифарс — наполовину трагедия, наполовину фарс
, — поделилась Елена Лядова. — Творцов на съемочной площадке было двое, это Саша Дулерайн и Клим Козинский. У нас интересная творческая команда собралась, я первый раз поработала с обоими парнями. Они нашли много новых решений, например, технических для воплощения разных идей. Плюс они болеют всем сердцем за сериал, много личного внесли, и это чувствовалось на площадке. Надеюсь, все получилось хорошо. Этот тандем опыта и свежего взгляда должен продолжать развиваться, я хотела бы с ними ещё посотрудничать. Ну и встреча с моим первым партнёром по кино Женей Цыгановым спустя 20 лет уже на новой площадке, в новом качестве, тоже была приятной
».
Премьера сериала «Вне себя
» состоится 18 ноября на видеосервисе PREMIER.
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