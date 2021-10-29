Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя»

29 октября
2021 год

Новости кино >>
29 октября 2021
В сети появился трейлер остросюжетной детективной комедии «Вне себя» о гениальном аферисте с лёгким психическим расстройством и большими проблемами.


Главный герой этой истории, Дмитрий, работает в финансовой компании, под его управлением большие деньги. Но у него есть проблема. Каждый день он видит неотличимых от живых людей фантомов, среди которых его убитая жена и её застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, а также вернуть себе опеку над ребенком, Дмитрий обращается к психиатру и начинает расследование смерти жены. И это расследование ставит все в его жизни с ног на голову.

Главные роли в сериале исполнили Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Анджи Сепеда, Елена Морозова, Иван Макаревич, Павел Комаров, Юрий Цурило, Дмитрий Колчин, Никита Тарасов, Денис Бургазлиев, Изабель Эйдлен, Наталья Павленкова, Максим Иванов, Константин Мурзенко, Александр Соколовский и другие. Режиссёрами выступили Александр ДулерайнМосква 2017») и Клим КозинскийТетраграмматон»).

Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя»

«Сейчас появляется очень много качественных сериалов из-за того, что в индустрии есть полноценная конкуренция, — считает Евгений Стычкин. — Сценарий «Вне себя» писали год-полтора, очень талантливые люди вложили в него много сил, поэтому, прочтя его, я с радостью согласился сниматься. Сценарий написан здорово: когда читаешь, просишь сразу прислать следующую серию. Надеюсь, что зритель так же будет хотеть её увидеть».

«Жанр нашей истории я бы описала как трагифарс — наполовину трагедия, наполовину фарс, — поделилась Елена Лядова. — Творцов на съемочной площадке было двое, это Саша Дулерайн и Клим Козинский. У нас интересная творческая команда собралась, я первый раз поработала с обоими парнями. Они нашли много новых решений, например, технических для воплощения разных идей. Плюс они болеют всем сердцем за сериал, много личного внесли, и это чувствовалось на площадке. Надеюсь, все получилось хорошо. Этот тандем опыта и свежего взгляда должен продолжать развиваться, я хотела бы с ними ещё посотрудничать. Ну и встреча с моим первым партнёром по кино Женей Цыгановым спустя 20 лет уже на новой площадке, в новом качестве, тоже была приятной».

Премьера сериала «Вне себя» состоится 18 ноября на видеосервисе PREMIER.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ксения Рапопорт и Константин Хабенский снялись в сериале «Неприличные деньги»
Сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым выйдет осенью на Premier
Марина Зудина, Александр Робак и Иван Макаревич на открытии фестиваля «Пилот»
Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным
Евгений Стычкин: «Режиссура – тяжелый и мучительный труд, но мне уютно в этой роли»
Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV
Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»
Сериал «Вне себя» с Лядовой и Цыгановым представят на международном фестивале Series Mania
В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко
Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Денис БургазлиевАлександр ДулерайнМаксим Иванов (II)Клим КозинскийДмитрий КолчинПавел Комаров (II)Анна Котова-ДерябинаЕлена ЛядоваИван МакаревичЕлена МорозоваКонстантин МурзенкоНаталья ПавленковаАнджи СепедаАлександр СоколовскийЕвгений СтычкинНикита ТарасовАглая ТарасоваЮрий ЦурилоЕвгений ЦыгановИзабель Эйдлен
фильмы
Вне себя

фотографии >>
Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя» фотографии
Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя» фотографии
Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя» фотографии
Евгений Стычкин видит призраков в трейлере сериала «Вне себя» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Альбина Гусельникова
26 октября ушла из жизни актриса Альбина Гусельникова.
Станислав Хлавнович
26 октября ушёл из жизни актёр Станислав Хлавнович.
Владимир Тимофеев
26 октября ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Тимофеев.
Николай Ларионов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Ларионов.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Ярослав Гаврилюк
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Мариуш Дмоховский
Магдалена Завадская
Франко Интерленги
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Фаусто Тоцци
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен