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Исторический детектив «Алекс Лютый» получил продолжение

29 октября
2021 год

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29 октября 2021
Завершились съемки второго сезона исторического детектива «Алекс Лютый». Героем новых серий стал подполковник КГБ Андрей Елисеев, которому предстоит расследовать дело нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключенными. Главные роли в сериале исполнили Антон Хабаров, Екатерина Олькина и Станислав Стрелков, сообщает телеканал НТВ.

«Алекс Лютый. Дело Шульца»
фото: Телеканал НТВ

Действие сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» также развернется в Ленинграде в 1975 году. Пока пойманный в прошлых сериях Алекс Лютый (Дмитрий Муляр) сидит в СИЗО, в городе продолжаются страшные убийства, и одержимый поиском нацистских преступников и коллаборационистов подполковник Елисеев связывает все события в единую цепь. В расследовании ему помогают майор Вера Гришина и начальник отдела по особо важным делам Прокуратуры Мезенцев.

«Драматургия истории завораживает, именно она будет удерживать зрителя, а также очень хорошие актерские работы. С Антоном Хабаровым было необыкновенно легко работать, он абсолютно доверял мне как режиссеру, и я благодарен ему за это. Мы старались не делать из Елисеева какого-то стереотипно жесткого следователя, хотелось показать нормального живого человека. Мы выстраивали разноплановый, неоднозначный характер», – рассказывает о работе над проектом режиссер Леонид Белозорович.

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и области. Нужную авторам мрачную атмосферу помогли создать историческая тюрьма «Кресты» и старинный военный форт «Риф» Кронштадтской крепости.
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