Трейлер: создатель «Евангелиона» возвращает «Наездника в маске» на большие экраны

Хидеаки Анно, наиболее известный как создатель популярнейшей аниме-франшизы «Евангелион», после финальной главы «Евы» плотно занялся новой адаптацией «Камен Райдера» (или «Наездник в Маске»). Недавно вышел трейлер.
Ролик демонстрирует свежий дизайн супергеройского костюма, а заодно — что Анно помнит о корнях франшизы: в качестве музыкального сопровождения выбрана главная тема из оригинального сериала 1971 года.
«Камен Райдер» — один из самых известных персонажей японской супергероики, или жанра токусацу (второй после непобедимого «Ультрамена»). Сериал — а следом и сопутствующие продукты вроде манги и видеоигры — рассказывали о студенте Такэси Хонго, сражающемся с террористической организацией Шокер. На самом деле Хонго был не просто студентом, а усовершенствованным воином в костюме кузнечика, способным противостоять целой армии. В бою он активно использовал свои сверхспособности, боевые искусства и супермотоцикл. В будущем количество супергероев возросло.
После дебюта на телевидении рейтинги «Камен Райдера» были настолько невысоки, что ходили разговоры о закрытии проекта. Однако со временем сериал смог набрать бешеную популярность и даже спровоцировал в 1970-х так называемый Хеншин-бум — моду на кино о кайдзю (гигантских монстрах). Резко возросший спрос на продукцию с супергероями и приключенческие боевики также связаны с «Камен Райдером».
Хидеаки Анно не впервые дарит новую жизнь классическим персонажам. Ранее он выступил как сценарист и постановщик «Годзиллы: Возрождение», а также написал ребут «Нового Ультрамена» — главного супергероя жанра токусацу. Релиз Shin Kamen Rider намечен на 2023 год.
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