Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии

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3 октября Крис Коламбус отказался от адаптации игры Five Nights at Freddy’s Причина его ухода и имя нового режиссёра не раскрываются

3 октября «Вертолёт» Михаила Лукачевского признан лучшим фильмом 30-го «Киношока» Якутская картина также получила диплом прессы и отмечена наградами за режиссуру и операторскую работу