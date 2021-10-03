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Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии

3 октября
2021 год

Новости кино >>
3 октября 2021
II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет с 6 по 13 октября в Санкт-Петербурге. В этом году программа состоит из семи частей и включает работы лауреатов и участников Берлинале, Роттердама, Венеции и Sundance. Откроет смотр российская премьера фильма «Будущее», представляющего собой коллективный портрет поколения Z, который создан лидерами нового итальянского кино Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци, сообщают организаторы.

Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии
фото: К/ф "Девушка и паук"

В основной конкурс вошли 10 полнометражных дебютов. Два из них были отмечены наградами на Берлинале: швейцарская драма «Девушка и паук» принесла братьям Цюрхер премию за режиссуру, а грузинско-немецкая сказка «Что мы видим, когда смотрим на небо?» Александра Коберидзе получила приз ФИПРЕССИ. Еще одним лауреатом международного смотра стала французская лента «Кометы — лето на Корсике» — ее удостоили специального приза жюри на Роттердамском кинофестивале.

Также в конкурсе представлены экспериментальный документальный фильм «Из самых недр» об истории Гавайев, работа Станислава Дорошенкова «Ильязд», где главный герой движется по следам русского авангардиста Ильи Зданевича, лента «Файя дайи» о сборщиках листьев ката, которые в древности использовали для погружения в медитативные состояния, и полнометражный дебют «Сент-Анн» канадской постановщицы Рейне Верметт — самоучки, чьи фильмы представляют собой коллажи из игрового кино, анимации и документалистики.

Секция короткометражного кино состоит из 22 картин, снятых и студентами, и опытными мастерами. Так, в программу включены «Дядя Тудор» Ольга Луковниковой и «Maat значит „земля“» Фокса Макси — победители короткометражных конкурсов Берлинале и Роттердама соответственно. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри, куда вошли режиссеры, кинокритики и другие профессионалы киноиндустрии из Франции, Германии, Казахстана и России.

Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии
фото: К/ф "Криптополис"

Пять блоков будут показаны вне конкурса. В рамках спецпрограммы «В центре внимания», состоящей из премьер и фестивальных хитов, зрителям представят комедию Юлиана Радльмайера «Кровопийцы», анимационное фэнтези Дэша Шоу «Криптополис» и драму Владимира Битокова «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и Юрой Борисовым в главных ролях.

Как и в прошлом году, особый акцент создатели фестиваля сделают на современном российском кино. В блоке «Сделано в России» будут показаны «Лето» Вадима Кострова и картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути», получившая спецприз в программе «Неделя критики» на Венецианском фестивале.

Отдельная секция посвящена документальному кино, препарирующему ключевые проблемы глобального мира, — в этом году она выстроена вокруг вопроса «Как жить вместе?». Большое внимание уделено и хоррорам. Специальная программа «Фильмы из зловещей долины» познакомит гостей смотра с работами «Консервная банка» Сета А. Смита, «Кошмар на 61-й улице» Даши Некрасовой, «Мы отправимся на всемирную выставку» Джейн Шунбран и другими.

Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты на показы можно на сайте смотра.
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Девушка и паукКриптополисКровопийцыМама, я домаОбходные путиСент-Анн

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Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии фотографии
Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии фотографии
Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии фотографии
Фильмы «Кровопийцы», «Обходные пути» и «Мама, я дома» покажут на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии фотографии
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