Приз зрительских симпатий фестиваля «ФАНК» получила «Человеческая природа» Адама Болта

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В секцию «АртдокСеть» вошли фильмы, которые выложены в открытый доступ

Ким Кэттролл составит компанию Роберту Де Ниро в комедии «О моем отце»

Разработкой проекта занимаются продюсеры «Эйфории» и «Сплетницы»

2 октября

Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров

Хэллоуин обещает быть бледным, но богатым на мистические премьеры