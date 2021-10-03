Приз зрительских симпатий фестиваля «ФАНК» получила «Человеческая природа» Адама Болта

Подведены итоги первого Московского фестиваля научного кино ФАНК, сообщается на сайте
смотра. Приз зрительских симпатий вручили картине Адама Болта «Человеческая природа
». Специальный NFT приз от экспертов Фонда имени академика Н.П. Бехтеревой в партнёрстве с галереей «Центр Искусств. Москва» присуждён лучшему фильму о мозге и сознании — ленте Тонье Хессен Шей «яЧеловек
».
Цифровой NFT приз обладает материальной ценностью, его можно разместить в своей цифровой галерее, обменять на другие NFT или выставить на продажу на NFT маркетплейсе за криптовалюту. Приз специально создали для Фестиваля Актуального Научного Кино.
Председателем жюри, в чей состав вошли ведущие исследователи мозга, специалисты в области нейроинтерфейсов и арт-дизайна, выступил академик РАН, основатель Института мозга человека РАН Святослав Медведев. В оценке работ ему помогали академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова Константин Анохин, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан, профессор, доктор биологических наук, руководитель лаборатории нейропрограммирования действий Института мозга человека РАН, президент Фонда имени академика Н.П. Бехтеревой Юрий Кропотов, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, профессор Сеченовского университета и Сколтеха Михаил Лебедев, галерист, философ, основатель галереи «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников и математик, автор проекта True Brain Computing Алексей Редозубов.
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