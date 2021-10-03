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Правительство решило вопрос с «золотой коллекцией» «Ленфильма»

3 октября
2021 год

Новости кино >>
3 октября 2021
«Ленфильм» получил возможность получать 50 % дохода от использования прав на «золотую коллекцию» студии. Об этом было объявлено в ходе совещания по вопросу развития «Ленфильма», которое провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, уточняет министр культуры Ольга Любимова на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня пришли к мнению, что все доходы, которые будут получены от "золотой коллекции" "Ленфильма", будут делиться в пропорции 50 на 50 – половина киностудии, половина Госфильмофонду», — заявила Голикова. При этом она отметила, что студия, благодаря выбранной стратегии развития, «начиная с 2022 года, будет безубыточным предприятием».


Год назад Министерство культуры РФ начало судебный процесс по возвращению «Ленфильму» прав на «золотую коллекцию», в которую входят «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и другие фильмы, снятые на киностудии до 1992-го. Ведомство подало соответствующий иск в Арбитражный суд Московской области. Прокуратура просила признать недействительными договоры, заключённые «Ленфильмом» и Госфильмофондом России с частной компанией «Твин СП», которая с 2009-го получила исключительную лицензию на распоряжение «золотой коллекцией» киностудии до 2024 года. Госфильмофонд, в свою очередь, должен был получать 65 % дохода от реализованных прав на киноленты. Затем стороны заключили новый договор до 2030-го, который оказался невыгодным для Госфильмофонда, так как предполагал фиксированное вознаграждение в размере 36 млн.

В декабре 2020-го студия получила от Минкультуры 999,4 млн рублей. При этом в августе «Ленфильму» выделили 486,6 млн руб. Соответственно общая сумма субсидии составила около 1,5 млрд руб. Данные средства пошли исключительно на погашение основного долга по кредиту, выданному банком ВТБ в 2013 году в размере 1,53 млрд руб. под 10,25% годовых (с 2020-го ставка снижена до 10,15%).
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Правительство решило вопрос с «золотой коллекцией» «Ленфильма» фотографии
Правительство решило вопрос с «золотой коллекцией» «Ленфильма» фотографии
Правительство решило вопрос с «золотой коллекцией» «Ленфильма» фотографии
Правительство решило вопрос с «золотой коллекцией» «Ленфильма» фотографии
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