«Вертолёт» Михаила Лукачевского признан лучшим фильмом 30-го «Киношока»

«
Вертолёт
» якутского режиссёра
Михаила Лукачевского
стал безусловным фаворитом 30-го кинофестиваля «Киношок». Согласно пресс-службе смотра, картина удостоена главного приза «Золотая лоза» как лучший полнометражный фильм, отмечена наградами за режиссуру и операторскую работу
Семёна Аманатова
, а также получила диплом прессы «За кинематографическое преодоление времени и пространства».
Среди актёров победу одержали
Анастасия Струкова
, сыгравшая в «
Ничьей
»
Лены Ланских
, и
Болот Тентимышов
за роль в кыргызской картине
Эмиля Атагельдиева
«
Озеро
». Приз за лучший сценарий в полнометражном кино достался азербайджанской ленте
Эльвина Адыгозела
«
Билясувар
». За музыку отмечен композитор «
Дороги в Эдем
» Баласагын Мусаев. Специальный диплом Большого жюри «За попытки ироничного осмысления действительности» получила лента
Андрея Носкова
«
Двое видели козу
», спецприз «Лучшему продюсеру национального кино» «За реализацию сложно-постановочной конструкции» — Александр Цой, работавший над картиной «
Три
», созданной кинематографистами Казахстана, Республики Корея и Узбекистана.
фото: кадр из сериала «Обитель»
Лучшей короткометражной работой признан фильм
Ксении Пчелинцевой
«
Авако
». Специальные дипломы вручили «
Гильзе
»
Динары Абдрашитовой
и «
Другу
»
Андрея Светлова
из Беларуси. Диплом за сценарий получил автор «Стасика» Роман Кириллов. В конкурсе телевизионных фильмов «ТВ-шок» зрители предпочли остальным конкурсантам «
Обитель
»
Александра Велединского
. Второе место по итогам зрительского голосования занял «
Казанова в России
»
Антона
и
Ильи Чижиковых
, а третье – «
Отель Феникс
»
Владимира Койфмана
.
Лучшим фильмом конкурса «Киномалышок» стал «Новенький»
Александра Кулямина
. Призами за детские роли награждены
Маргарита Дьяченкова
, сыгравшая в картине «
Вне зоны доступа
», и
Алексей Родионов
за образ, созданный в «
Африке
». Специальные призы от редакции журнала «Путёвые заметки» и шоколадной мастерской Дианы Руди получили фильмы «
На скорости
» («За лучшую работу режиссёра»), «
Золотая дюна
» («За лучший сценарий детского кино»), «
Феодосийская сказка
» («За лучшее изобразительное решение детского фильма») и «Ледяная история» («За верность традициям российского сказочного кино»).
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