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«Вертолёт» Михаила Лукачевского признан лучшим фильмом 30-го «Киношока»

3 октября
2021 год

Новости кино >>
3 октября 2021
«Вертолёт» якутского режиссёра Михаила Лукачевского стал безусловным фаворитом 30-го кинофестиваля «Киношок». Согласно пресс-службе смотра, картина удостоена главного приза «Золотая лоза» как лучший полнометражный фильм, отмечена наградами за режиссуру и операторскую работу Семёна Аманатова, а также получила диплом прессы «За кинематографическое преодоление времени и пространства».

Среди актёров победу одержали Анастасия Струкова, сыгравшая в «Ничьей» Лены Ланских, и Болот Тентимышов за роль в кыргызской картине Эмиля Атагельдиева «Озеро». Приз за лучший сценарий в полнометражном кино достался азербайджанской ленте Эльвина Адыгозела «Билясувар». За музыку отмечен композитор «Дороги в Эдем» Баласагын Мусаев. Специальный диплом Большого жюри «За попытки ироничного осмысления действительности» получила лента Андрея Носкова «Двое видели козу», спецприз «Лучшему продюсеру национального кино» «За реализацию сложно-постановочной конструкции» — Александр Цой, работавший над картиной «Три», созданной кинематографистами Казахстана, Республики Корея и Узбекистана.

«Вертолёт» Михаила Лукачевского признан лучшим фильмом 30-го «Киношока»
фото: кадр из сериала «Обитель»

Лучшей короткометражной работой признан фильм Ксении Пчелинцевой «Авако». Специальные дипломы вручили «Гильзе» Динары Абдрашитовой и «Другу» Андрея Светлова из Беларуси. Диплом за сценарий получил автор «Стасика» Роман Кириллов. В конкурсе телевизионных фильмов «ТВ-шок» зрители предпочли остальным конкурсантам «Обитель» Александра Велединского. Второе место по итогам зрительского голосования занял «Казанова в России» Антона и Ильи Чижиковых, а третье – «Отель Феникс» Владимира Койфмана.

Лучшим фильмом конкурса «Киномалышок» стал «Новенький» Александра Кулямина. Призами за детские роли награждены Маргарита Дьяченкова, сыгравшая в картине «Вне зоны доступа», и Алексей Родионов за образ, созданный в «Африке». Специальные призы от редакции журнала «Путёвые заметки» и шоколадной мастерской Дианы Руди получили фильмы «На скорости» («За лучшую работу режиссёра»), «Золотая дюна» («За лучший сценарий детского кино»), «Феодосийская сказка» («За лучшее изобразительное решение детского фильма») и «Ледяная история» («За верность традициям российского сказочного кино»).
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