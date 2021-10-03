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Крис Коламбус отказался от адаптации игры Five Nights at Freddy’s

3 октября
2021 год

Новости кино >>
3 октября 2021
Крис Коламбус отказался от постановки хоррора, основанного на популярной серии компьютерных игр «Пять ночей с Фредди» (Five Nights at Freddy’s), уверяет Collider.

Причина ухода Коламбуса и имя нового режиссёра не раскрываются. Глава студии Blumhouse Джейсон Блум заявил, что не хочет торопиться с производством и в данный момент озабочен созданием и отшлифовкой сценария, который придётся по душе создателю игры Скотту Коутону.

Крис Коламбус отказался от адаптации игры Five Nights at Freddy’s
фото: nme.com

«Мы написали несколько сценариев. Я не имею права делать то, что Скотту не нравится. В принципе, у Скотта есть что-то вроде эквивалента "последнего слова", и потребуется больше усилий, чем я надеялся, чтобы получить правильный сценарий», — говорит продюсер.

Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведённых в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает несколько сиквелов и спин-оффов.
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