Крис Коламбус отказался от адаптации игры Five Nights at Freddy’s

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3 октября «Вертолёт» Михаила Лукачевского признан лучшим фильмом 30-го «Киношока» Якутская картина также получила диплом прессы и отмечена наградами за режиссуру и операторскую работу

3 октября Правительство решило вопрос с «золотой коллекцией» «Ленфильма» Студия будет получать 50 % дохода от использования прав на классические фильмы собственного производства