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Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито»

30 октября
2021 год

Новости кино >>
30 октября 2021
Студия Production I.G поделилась постером и трейлером нового аниме в жанре спокон (спортивная драма). Премьера сериала «Аой Асито» состоится весной 2022 года.



Асито Аоя — имя главного героя, подающего надежды футболиста из маленького японского городка. В одном из решающих для его команды матчей Аой становится виновником инцидента, стоившего ему и одноклубникам целого турнира. Судьба дает начинающему футболисту второй шанс: невзирая на скверный характер спортсмена, его приглашают на отборочные тесты в токийскую команду.

Оригинальная сэйнэн-манга Юго Кобаяси вышла в 2015 году и за пять лет разошлась тиражом в 4,5 миллиона экземпляров. В 2020 году манга выиграла престижную премию от издательства Shogakukan.

Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито»

Экранизацией занимается студия Production I.G, ответственная за «Психопаспорт», «Атаку титанов», «Баскетбол Куроко», «Сагу о Винланде» и аниме-вставку в «Убить Билла».
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Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито» фотографии
Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито» фотографии
Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито» фотографии
Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито» фотографии
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