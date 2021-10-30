Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито»

Студия Production I.G
поделилась постером и трейлером нового аниме в жанре спокон (спортивная драма). Премьера сериала «Аой Асито» состоится весной 2022 года.
Асито Аоя — имя главного героя, подающего надежды футболиста из маленького японского городка. В одном из решающих для его команды матчей Аой становится виновником инцидента, стоившего ему и одноклубникам целого турнира. Судьба дает начинающему футболисту второй шанс: невзирая на скверный характер спортсмена, его приглашают на отборочные тесты в токийскую команду.
Оригинальная сэйнэн-манга Юго Кобаяси
вышла в 2015 году и за пять лет разошлась тиражом в 4,5 миллиона экземпляров. В 2020 году манга выиграла престижную премию от издательства Shogakukan.
Экранизацией занимается студия Production I.G, ответственная за «Психопаспорт»
, «Атаку титанов»
, «Баскетбол Куроко»
, «Сагу о Винланде»
и аниме-вставку в «Убить Билла»
.
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