Вот форвард, вот это настоящий форвард: вышел трейлер аниме про футбол «Аой Асито»

анонс

С 18 ноября на видеосервисе PREMIER

Бенедикт Камбербэтч перевоплотится в Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград»

29 октября

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартует в Санкт-Петербурге в гибридном формате

Все конкурсные показы пройдут онлайн с 30 октября по 4 ноября и в основном бесплатно