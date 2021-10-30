«Седьмую симфонию» Александра Котта исполнят на телеканале «Россия»

«Мы привыкли к тому, что герои войны – люди в военной форме, которые сражаются с фашистами. А здесь настоящие герои – простые музыканты, благодаря которым в блокадном городе прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Чего им это стоило, какими невероятными усилиями они это осуществили, – вот что самое важное и интересное в нашем кино», — считает Александр Котт.
Зрителям поведают о событиях, случившихся в Ленинград весной 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!». В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серёгин (Кравченко). Но еще до этого приказа судьба лейтенанта Серёгина, потерявшего всю семью во время налета, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серёгин руководит задержанием и арестом жены дирижера. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии. В фильме переплелись судьбы ленинградцев и защитников города, всех, кто сражался с врагом во имя любви и надежды.
«В этой истории совершенно невероятное переплетение судеб, переплетение жизней. Дирижер Карл Элиасберг был абсолютно человеком искусства, ничего другого не понимал. Готовясь к съемкам, я читал воспоминания о нем Евгения Светланова и других дирижеров, мы с режиссером Сашей Коттом даже ездили в гости к племянницам Элиасберга, которые хорошо помнили дядю и поделились своими воспоминаниями. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки" – это самая точная из характеристик, которые я могу дать своему герою. Мне кажется, подвиг Элиасберга незаслуженно недооценен. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нем, и низко поклонились ему в ноги», — рассказал о своем персонаже Алексей Гуськов.
Над сценарием работала большая команда авторов: Александр Котт, Алексей Караулов, Наталья Назарова, Зоя Кудря, Георгий Кесоян и Семён Воронин. По словам Котта, «у этой истории нет литературной основы: работая над сценарием, мы изучали документальные источники, опирались в основном на них. На съемках нас консультировал историк из Петербурга, который хорошо знает тему блокадного Ленинграда. Его задача была не допустить искажения и передергивания фактов и событий. В нашем фильме существует художественная правда, а не художественный вымысел. В картине есть реальные герои, про которых мы рассказываем, исходя из фактов их биографий. К примеру, о дирижере Карле Ильиче Элиасберге знаем больше, чем об остальных, потому что лично встречались с его родственниками. Но в картине преобладают собирательные образы, в основе которых – истории реальных музыкантов из оркестра. Мы вносили некие изменения в их биографии, поэтому их фамилии – вымышленные».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Музыка пронизывает весь проект: в каждой серии звучат фрагменты из Седьмой симфонии Шостаковича, а также произведений Баха и других композиторов. Специально для фильма композитор Юрий Потеенко написал оригинальную закадровую музыку, которая сопровождала главных героев на улицах блокадного города.
«80 процентов нашего фильма – это звучание Седьмой симфонии. В начале ее пытаются сыграть двенадцать полуживых людей, но в процессе репетиций она преображается, обретает силу и в конце становится монументальным музыкальным произведением, которое исполняют 80 человек. В массовых сценах, в которых фигурирует Большой симфонический оркестр Ленинграда, участвовали настоящие музыканты из оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга. Надо сказать, у музыкантов есть особые жесты, движения пальцев, они по-своему говорят, ходят, ведут себя. И я тщательно следил за этими вещами, мы вносили коррективы в сценарий, чтобы все выглядело правдиво и достоверно», — говорит композитор.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Исполнители главных ролей играют на своих музыкальных инструментах в кадре самостоятельно. Музыкальное образование помогло Елизавете Боярской профессионально исполнить партию флейты, а Наталье Рогожкиной – партию фортепьяно. Но не всем так повезло: Лидии Вележевой пришлось осваивать навыки игры на гобое с нуля, а Тимофею Трибунцеву специально для съемок брать уроки игры на альте у солистки оркестра имени Чайковского. Для Алексея Гуськова роль дирижера не первая в карьере: он уже играл руководителя оркестра во французско-русской картине «Концерт». Перед съемками «Седьмой симфонии» Гуськов три месяца оттачивал дирижерские приемы с Потеенко.
«Я закончила музыкальную школу по классу скрипки, но последние пять лет, когда бабушка просила меня поиграть, я ей отвечала: "Бабушка, отстань!". Она была счастлива, что ради роли я, наконец, это сделала, — вспоминает Дарья Коныжева, сыгравшая скрипачку Тусю Черникову. — У меня было много времени на подготовку: был карантин, и месяца три-четыре я жила этой ролью, достала скрипку, ноты, начала разучивать Седьмую симфонию, прорабатывала свои сцены. Но на площадке я стеснялась, ведь играю не очень хорошо. Мне специально мазали мылом смычок, чтобы инструмент не извлекал звуков, потому что, когда я промахивалась мимо нот, у меня инстинктивно кривилось лицо, было стыдно. В финальной сцене, когда оркестр исполнял Седьмую симфонию, чувства были невероятные, сильные, когда ты плачешь, потому что происходит полное попадание в момент, как будто оказался там, в блокадном августе 1942 года. У меня были потрясающие, открытые партнеры, у нас был прекрасный режиссер, который очень трепетно относился к проекту и четко знал, чего он хочет, надо было просто безоговорочно ему довериться. И мы вместе обсуждали сцены, что-то постоянно придумывали».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Актриса также рассказала, что ее «героиня, не осознавая последствий, совершает ужасный поступок, за который потом расплачивается, испытывая огромное чувство вины перед человеком, которого боготворит. Она максимально себя уничтожает, специально погружается в ад для музыканта – идет работать на завод. Туся и представить себе не могла, что сможет вернуться в оркестр, после того, что натворила. Но это происходит! Возвращение в оркестр вытаскивает ее с самого дна, куда она себя осознанно отправила».
Репетиции оркестра радиокомитета проходили в знаменитом Доме Радио, откуда кроме зимы 1941-42 года шли трансляции живой музыки. И все время блокады отсюда звучали голоса радиожурналистов, писателей и поэтов. Одним из них был голос Ольги Федоровны Берггольц – поэтессы, которую назвали музой блокадного Ленинграда. Ее сыграла Виктория Толстоганова. По словам актрисы, «поэтессу называли музой блокадного Ленинграда, голосом осажденного города. Каждый день она выступала по радио, стараясь дать ленинградцам надежду и веру в спасение, читала стихи, призывала людей быть сильнее смерти, продолжать жить, бороться и побеждать. Не представляю, откуда она сама брала силы. Как и все ленинградцы, Берггольц сидела на голодном пайке и от истощения была на грани смерти. Но от эвакуации отказывалась, даже после того, как умер муж. Она – олицетворение мужества, стойкости и, конечно, героизма, великой любви к людям. Для меня очень важно прикоснуться к этой судьбе».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Моя героиня – персонаж вымышленный. Вера пережила страшную трагедию в начале войны, и не видит смысла жить дальше, обожжена и раздавлена горем. Война была безжалостна ко всем, никого не щадила. Но Веру спасает и возвращает к жизни любовь и, конечно, музыка. Наш фильм именно про спасение души, когда музыка оказывается сильнее самых страшных событий, и для многих людей в печальные минуты их жизни становится единственным спасением, — поведала о своей героине, флейтистке БСО Вере Преображенской, Елизавета Боярская. — Для меня, как для каждого ленинградца или петербуржца, эта история особенная, очень личная, очень болезненная. Потому что нет ни одной семьи, которой бы не коснулась блокада. Когда участвуешь в таком важном и ответственном проекте, хочется рассказать о тех событиях максимально честно, с уважением и пиететом, действительно вложить в это часть своего сердца».
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Декорации блокадного города были развернуты в самом центре – возле Казанского Собора и Академии художеств, на улицах и набережных, в парадных. В один из съемочных дней площадь перед Казанским была огорожена и «засажена» сначала ростками капусты, потом их заменили на кочаны (в годы блокады люди прямо на площадях выращивали овощи). В трамвайном депо снимали сложную сцену бомбежки; на территории рыбзавода в Новой Ладоге были построены деревянный пирс и декорации нескольких зданий, которые были взорваны в сцене налета немецкой авиации. В 50 километрах от города снимали лесную натуру и болото, в которое попадает лейтенант Серёгин (Кравченко). Здесь же был развернут военный лагерь, вырыты окопы, построены блиндажи и укрытия.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Исполнительнице роли Надежды Бронниковой, жены Элиасберга и пианистки БСО, Наталье Рогожкиной «кажется, главная характеристика моей героини – она очень красивый человек. Для меня важно и ценно было доверие, которое возникло ко мне, как к актрисе, когда меня пригласили на эту роль. Надеюсь, я смогла сделать ее достойно замыслу. Я благодарна за возможность поучаствовать в этой масштабной человеческой истории – столь же красивой, сколько и трагичной». А Янина Студилина, сыгравшая певицу Ленконцерта Лиду Клейман, считает, что ее «героиня – настоящая, сильная и одновременно хрупкая женщина. В фильме есть сцены, когда она поет солдатам, которые уходят на фронт и, возможно, эта песня – последнее, что они услышат. От одной этой мысли у меня были мурашки по коже. Вопрос жизни и смерти стоял перед героями этой истории каждую минуту, но они продолжали жить, любить. Когда не знаешь, сколько еще проживешь, поступаешь так, как подсказывает сердце».
Сцену легендарного концерта, во время которого исполнялась Седьмая симфония, снимали там же, где он состоялся в 1942 году – в Большом зале филармонии. В санкт-петербургской филармонии, старейшей в России, интерьер в целом сохранился, но креслам художники возвращали вид, аутентичный военным годам.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Конечно, съемки массовых, батальных сцен – это всегда процесс непростой, но поскольку в Санкт-Петербурге достаточно подходящей натуры, снимать там – одно удовольствие: много чего сохранилось с военных времен – дворы, улицы, набережные... Город изменился, но островки того времени остались», — говорит Александр Котт. Художник-постановщик Сергей Иванов уверен, что «главное отличие нашей картины от других фильмов о блокадном Ленинграде в том, что мы показываем город в основном в весенний и летний периоды. В летних видах есть какой-то просвет, проблеск надежды, не так все ужасающе выглядит, как зимой, когда холод и голод воспринимаются острее. Надеюсь, нам удалось создать свою атмосферу и какой-то особый, светлый мир в этой картине».
Дата премьеры Седьмой симфонии Шостаковича в Ленинграде была выбрана не случайно: есть сведения, что на 9 августа 1942 года приказом Гитлера был назначен парад победителей на Дворцовой площади. Офицерам Вермахта даже раздавали пригласительные на торжественный банкет в ресторане гостиницы «Астория», которую, как говорили ленинградцы, ради такого случая фашисты не бомбили. Как вызов врагу, именно на этот день в Большом зале Ленинградской филармонии и был объявлен исторический концерт – впервые в Ленинграде звучала Седьмая симфония Шостаковича. В день премьеры симфония транслировалась по радио. Из уличных громкоговорителей ее слушали жители Ленинграда и его защитники. Концерт длился 80 минут. Командующий фронтом Леонид Говоров вместе с дирижером Элиасбергом тщательно измерил время, необходимое, чтобы слушатели могли спокойно попасть в филармонию и потом разойтись по домам. Два часа и двадцать минут продолжалась артиллерийская операция «Шквал» – беспримерный по мощи обстрел авиации врага. Ни одна бомба не помешала легендарному исполнению Седьмой симфонии.
«Моя героиня Екатерина Прудникова в силу своей должности – человек сильной воли, но с неустроенной женской судьбой. Гобой, на котором я играю, очень сложный инструмент. Мне было важно сделать так, чтобы зритель поверил, что я умею играть на нем. Я училась правильно держать инструмент, расставлять пальцы, делать вдох и выдох, не фальшивить и правильно передавать настроение. И мне было очень приятно, что мои партнеры помогали мне в этом. Вообще, несмотря на такую сложную тему, у нас была очень светлая атмосфера на площадке. За время съемок мы действительно стали настоящим оркестром, одним целым. Наше кино сделано очень деликатно и тонко, с уважением к каждому персонажу. Каждый их них прошел свой путь к исполнению Седьмой симфонии, который был полон боли, потерь и страданий. Нам хотелось, чтобы люди узнали имена тех, кто, может, и не держал оружия, и не был на передовой, но при этом совершил равноценный подвиг», — рассказала Лидия Вележева, исполнительница роли Екатерины Прудниковой, гобоистки БСО и главы парторганизации радиокомитета.
Алексей Кравченко вспоминает, что «когда Алексей Гуськов прислал мне сценарий, я прочитал его запоем. Читал и не верил своим глазам, что мне такой подарок достался. Мой герой, как нормальный гражданин своей страны, мечтает пойти на фронт, но начальство его не отпускает, потому что он нужен здесь, в осажденном городе. Он получает задание собрать музыкальный коллектив, хотя не любит музыку, не понимает ее и считает, что это глупое, пустое занятие, когда страна воюет, пиликать на каких-то инструментах. Но приказ есть приказ, и он намерен выполнить его во что бы то ни стало. В процессе фильма Серёгин сильно меняется, открывается с неожиданной стороны».
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