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В 2021 году господдержку получат около 50 неигровых фильмов и более 60 короткометражных мультфильмов

30 октября
2021 год

Новости кино >>
30 октября 2021
На сайте Министерства культуры РФ опубликованы итоги питчингов национальных неигровых фильмов и мультфильмов.

В 2021 году господдержку получат около 50 неигровых фильмов и более 60 короткометражных мультфильмов

На государственную поддержку в виде субсидий из федерального бюджета в 2021 году на производство претендуют короткометражные и полнометражные научно-популярные ленты, неигровой полный метр и картины совместного производства с миноритарным участием России. Среди короткометражек финансирование получат фильмы «В поисках «Эйры», «Интегративная медицина», «Красота поганки», «Шишкинские писаницы», «Рак — не приговор», «Вспышки света» и «LUCA-код жизни», а в список полнометражных представителей научно-популярного кино включены ленты «Антарктика. Последний материк», «Тайны "Троянских" кладов Генриха Шлимана», «Две поверхности счастья», «День Нептуна», «Мир по Либерману», «Большой адронный коллайдер» и «Невечная мерзлота».

В категории документального полнометражного кино господдержкой обеспечат 32 картины. Это «Иван Бунин. В поисках утраченного...», «Город золотой», «Неизвестный художник. XX век», «Против ветра», «Земляничная поляна Кирилла Разлогова», «Можно, я не буду умирать?», «Митрофан Аксенов. Смерти нет», «Пётр Ваулин», «Мой закадычный враг», «На равных», «Главная дорога», «Люди Севера», «Камчатка. Рассказ в лисах», «Вся наша жизнь», «Я хочу быть святым...», «Современник», «Тарковский и Двигубский. Жил был художник... Один...», «Митина кузня», «Колесо судьбы», «Раиса. О чём болит сердце», «Последний теплоход», «Белые вороны», «Код города», «Гора языков», «ЖЫ. Сила слова», «По следам начальника Чукотки», «Особый случай», «В Арктике жарко», «Недомашние животные», «Путешествие Льюиса Кэролла сквозь зеркало, и что он нашёл там», «Джаз 100» и «Война – женский род». Среди копродукционных неигровых фильмов оказались «Легендарные кинотеатры. Дом кино», «Кабардинская юность» и «Подниекс о Подниексе».

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Экспертный совет Минкультуры порекомендовал Департаменту кинематографии и цифрового развития отправить в резерв ленты «Шахматы: русская партия», «И его братья», «Мумии возвращаются», «Русские люди», «Когда сердцу больно (ИБС. Что это?)», «Александр Зиновьев. Правила жизни в Человейнике», «Ринг за колючей проволокой», «Боже! Чувствую приближение твоё!», «Маршал авиации Худяков», «Ирина Антонова. Железная леди искусства», «Корсунь», «Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова», «Мария Германова. Мой ларец с драгоценностями» и «Сказители».

В анимационном коротком метре финансово поддержат 61 работу. В список вошли ленты «Песнь о собаке», «Тритатушки, тритата», «Потягушеньки», «Ссылка», «IQ Дино», «Дневник Андрюши», «Руслан и Людмила», «Реально гадкий утёнок», «Слон и тётя», «В погоне за брызгами», «Танец жизни», «Сказка про дружбу», «Мамай», «Под подушкой», «Не включайте свет», «Хэштеги», «Серые будни магов», «Пират и виолончель», «Поэт», «Мой Пушкин», «Радуга», «Я рисую карантин», «Весёлая карусель № 53», «Под замком», «Лисапет», «Может быть, да, а может быть, нет», «Врун, лентяй и забияка», «Вслед за мечтой», «Яг-Морт», «Большая любовь», «Станция Пупсянция – выход на нужную сторону», «Танго Тонино», «Мать корабля», «По ту сторону», «Спать хочется», «Жёлтая кофта», «Лунная сказка», «Тёмная сторона Луны», «Магазин мужчин», «Сказание о Льоке», «Подсолнух», «Папа-тучка, мама-солнце», «Как коза избушку построила», «Первая космическая», «Ода парфюму», «Словно скачущее бревно», «Человек без дня рождения», «Забытые снимки», «Мартины коленки», «Мосты. Продолжение», «Конец», «Субмарина», «Из жизни ангелов», «А потом я встретил вашу маму», «Стена», «Моя маленькая жизнь на острове», «Сказки без подсказки», «Чаю», «Необыкновенная история одного льва», «Город золотой» и «Улица нечетных голов». В резерв отправлены короткометражные анимационные ленты «Почтальон как всегда вовремя» и «Робин зона 2».
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