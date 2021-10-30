На фестивале «Спутник над Польшей» жители Варшавы посмотрят «Человека из Подольска» Семёна Серзина

С 18 по 28 ноября в варшавских кинотеатрах «Луна» и «Иллюзион» пройдет 15-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей». Согласно пресс-службе смотра, выбранные фильмы из программы будут показаны онлайн по его завершении.
В конкурсе документального кино зрителям представят продолжение ленты Алексея Головкова «Северный ветер бывает тёплым». Режиссер вернулся к своему герою – живущему в сердце якутской тайги Александру Колесову — в фильме «Когда тает снег».
фото: пресс-служба фестиваля
Когда после окончания десятилетней общеобразовательной школы и двух лет военной службы Саша решился жить так, как его предки, занимавшиеся оленеводством, можно было поразмышлять над тем, как долго он выдержит в одиночестве в скованном арктическим морозом лесу. С тех пор прошла четверть века. В течение двух десятилетий философски относящийся к жизни и миру мужчина ни разу не видел города, а других людей он встречает лишь раз в году, когда по случаю праздника эвенов приезжает в поселок за покупками. Однако он не лишился прежних мечтаний о путешествиях в самые дальние уголки земного шара, только сейчас реализует их за него его дочь. В фильме «Когда тает снег» также есть и другой равнозначный герой, вернее героиня – молодая женщина, которая в отличие от отца выбрала абсолютно иной жизненный путь.
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