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На фестивале «Спутник над Польшей» жители Варшавы посмотрят «Человека из Подольска» Семёна Серзина

30 октября
2021 год

Новости кино >>
30 октября 2021
С 18 по 28 ноября в варшавских кинотеатрах «Луна» и «Иллюзион» пройдет 15-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей». Согласно пресс-службе смотра, выбранные фильмы из программы будут показаны онлайн по его завершении.

В конкурсе документального кино зрителям представят продолжение ленты Алексея Головкова «Северный ветер бывает тёплым». Режиссер вернулся к своему герою – живущему в сердце якутской тайги Александру Колесову — в фильме «Когда тает снег».

«Когда тает снег»
фото: пресс-служба фестиваля

Когда после окончания десятилетней общеобразовательной школы и двух лет военной службы Саша решился жить так, как его предки, занимавшиеся оленеводством, можно было поразмышлять над тем, как долго он выдержит в одиночестве в скованном арктическим морозом лесу. С тех пор прошла четверть века. В течение двух десятилетий философски относящийся к жизни и миру мужчина ни разу не видел города, а других людей он встречает лишь раз в году, когда по случаю праздника эвенов приезжает в поселок за покупками. Однако он не лишился прежних мечтаний о путешествиях в самые дальние уголки земного шара, только сейчас реализует их за него его дочь. В фильме «Когда тает снег» также есть и другой равнозначный герой, вернее героиня – молодая женщина, которая в отличие от отца выбрала абсолютно иной жизненный путь.

В конкурс игрового кино включен «Человек из Подольска» Семёна Серзина, а в секцию «Калейдоскоп российского кино» — комедия Константина Статского «Отель "Белград"» с Милошем Биковичем. Жители Варшавы также посмотрят картину Анны Меликян «Трое».
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Отель "Белград"Северный ветер бывает тёплымТроеЧеловек из Подольска

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