Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова

На 90-м году жизни не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, члена Российской академии телевидения и СЖ СССР, профессора, академика Международной Академии Театра, «Человека-эпохи», знаменитого советского и российского диктора, ведущего и журналиста Игоря Кириллова
. Об этом сообщает Первый канал
.
«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», —
говорится в сообщении.
Игорь Леонидович
родился 14 сентября 1932 года в московской семье военнослужащего. В 1955-м окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. С 1955-го по 1957-й работал в Московском театре драмы и комедии, ставшем впоследствии Театром на Таганке
.
С июля 1957-го начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центральной студии телевидения. Через два с половиной месяца вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Являлся диктором программы «Время» более 30 лет, последний раз вел ее 30 декабря 1989-го. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968-го по 1989-й. Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. Вел программы «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», был ведущим программ Первого канала «Всемирная сеть». С 1965-го до конца 80-х вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. С 2000-го — диктор Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.
На счету Кириллова десяток камео в советских и российских фильмах, включая картины «Девичья весна
», «Пополам
», «Семь дней с русской красавицей
», «Зависть богов
», «Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна
», «Парк советского периода
» и «Другое лицо
». Ведущий «Голубого огонька
». Его узнаваемый голос можно услышать в двух десятках картин, среди которых «Война и мир
», «Сильные мира сего
», «Конец агента
», «Досье человека в "Мерседесе"
», «Козлёнок в молоке
» и «Крик тишины
». Обладатель множества престижных наград, включая Государственную премия СССР, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медаль «В память 850-летия Москвы» и почётный приз Российской академии телевидения «ТЭФИ».
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