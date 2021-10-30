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Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова

30 октября
2021 год

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30 октября 2021
На 90-м году жизни не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, члена Российской академии телевидения и СЖ СССР, профессора, академика Международной Академии Театра, «Человека-эпохи», знаменитого советского и российского диктора, ведущего и журналиста Игоря Кириллова. Об этом сообщает Первый канал.

Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова
фото: pulse19.ru

«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», — говорится в сообщении.

Игорь Леонидович родился 14 сентября 1932 года в московской семье военнослужащего. В 1955-м окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. С 1955-го по 1957-й работал в Московском театре драмы и комедии, ставшем впоследствии Театром на Таганке.

Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова
фото: ria.ru

С июля 1957-го начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центральной студии телевидения. Через два с половиной месяца вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Являлся диктором программы «Время» более 30 лет, последний раз вел ее 30 декабря 1989-го. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968-го по 1989-й. Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. Вел программы «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», был ведущим программ Первого канала «Всемирная сеть». С 1965-го до конца 80-х вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. С 2000-го — диктор Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.

На счету Кириллова десяток камео в советских и российских фильмах, включая картины «Девичья весна», «Пополам», «Семь дней с русской красавицей», «Зависть богов», «Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна», «Парк советского периода» и «Другое лицо». Ведущий «Голубого огонька». Его узнаваемый голос можно услышать в двух десятках картин, среди которых «Война и мир», «Сильные мира сего», «Конец агента», «Досье человека в "Мерседесе"», «Козлёнок в молоке» и «Крик тишины». Обладатель множества престижных наград, включая Государственную премия СССР, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медаль «В память 850-летия Москвы» и почётный приз Российской академии телевидения «ТЭФИ».
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Игорь Кириллов
фильмы
7 дней с русской красавицейВойна и мирГолубой огонёк 1964Голубой огонёк-1962Голубой огонёк-1963Голубой огонёк. 25 лет советскому телевидениюДевичья веснаДосье человека в "Мерседесе"Другое лицоЗависть боговКинофестиваль, или Портвейн ЭйзенштейнаКозлёнок в молокеКонец агентаКрик тишиныПарк советского периодаПополамСильные мира сего
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Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова фотографии
Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова фотографии
Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова фотографии
Не стало знаменитого советского диктора Игоря Кириллова фотографии
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