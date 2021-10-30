Фильм «Капитан Волконогов бежал» победил на фестивале в Филадельфии

В Филадельфии завершился юбилейный 30-й международный кинофестиваль. Согласно пресс-службе кинокомпании «Место силы», впервые за многолетнюю историю смотра главный приз «За лучший художественный фильм» был присужден российской картине — работе Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».
Ежегодно на смотре представляют лучшие и самые яркие ленты со всего мира, локальные киноработы, ретроспективны и трибьюты. В 2021 году, несмотря на карантин, фестиваль прошел в 30-й раз и представил на выбор зрителей более 140 фильмов из 50 стран самых разных форм, жанров и содержания. Всего в фестивальном конкурсе World View было показано 23 фильма со всего мира.
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