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Фильм «Капитан Волконогов бежал» победил на фестивале в Филадельфии

30 октября
2021 год

Новости кино >>
30 октября 2021
В Филадельфии завершился юбилейный 30-й международный кинофестиваль. Согласно пресс-службе кинокомпании «Место силы», впервые за многолетнюю историю смотра главный приз «За лучший художественный фильм» был присужден российской картине — работе Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

Фильм «Капитан Волконогов бежал» победил на фестивале в Филадельфии
фото: пресс-служба кинокомпании «Место силы»

На филадельфийском фестивале в прошлом часто побеждали и становились призерами картины, получившие широкое международное признание: «Вместе» Лукаса Мудиссона, «Сочувствие господину Месть» Пака Чхан-Ука, «Порнократия» Катрин Брейя, «Племя» Мирослава Слабошпицкого, «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Полицейский» Надава Лапида, «Все в нашей семье» Раду Жуде и другие.

Ежегодно на смотре представляют лучшие и самые яркие ленты со всего мира, локальные киноработы, ретроспективны и трибьюты. В 2021 году, несмотря на карантин, фестиваль прошел в 30-й раз и представил на выбор зрителей более 140 фильмов из 50 стран самых разных форм, жанров и содержания. Всего в фестивальном конкурсе World View было показано 23 фильма со всего мира.
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