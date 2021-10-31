Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина и Александр Соколовский запустили «Гарпун»

Зрителей ожидает история о незрелом романтике, импульсивной девушке, взбалмошном тусовщике и находчивом капитане, которые оказались на идущей в Гибралтарский пролив яхте. Капитан пытается помочь романтичному юноше сделать предложение возлюбленной. Планы рушатся, когда на лодке появляется труп.
«Это было увлекательное путешествие, не могу назвать весь процесс иначе. Большая часть съёмок проходила в море, что накладывало свой отпечаток, в первую очередь это непредсказуемость и сильная зависимость от погоды. Но сама атмосфера, окружающая нас красота, возвращение со смены на закате с лихвой компенсировали все трудности. Мне везёт с людьми. У нас отличная команда, действовавшая по принципу "один за всех и все за одного". Иначе в море не бывает. Я благодарен каждому за то, что нам удалось заниматься творчеством, а не бороться с ветряными мельницами. И я искренне верю, что зрителю будет интересно разделить это путешествие с нами», — рассказывает Юрий Ярушников.
фото: пресс-служба фильма
За создание картины отвечает eXtraOrdinary Virtual Production — крупнейшая в России студия по производству видеоконтента с применением новейших технологических решений Virtual Production. Сооснователи XOVP Юрий Ярушников и Андрей Гуркин принимают активное участие в съемках. Последний из них выступает генеральным продюсером и оператором-постановщиком фильма.
«Это наш первый опыт производства фильма, мы очень верим в наш проект, в нашу историю и главное в нашего режиссёра, который сумеет её интересно рассказать. Конечно в фильме не обойдется без виртуальной реальности, мы сгенерировали одну смену с тремя сценами в кардинально разных локациях, и постараемся на своём примере показать, что виртуальный мир и виртуальное производство нужны не только для "съёмок на Марсе", но наша технология имеет преимущество и в создании простых бытовых сцен, как в финансовом аспекте, так и в логистическом, не теряя в творческом замысле. Мы не экспериментируем на клиентах, изучаем технологию сами, вкладываемся в разработки и делимся нашим опытом с кинематографистами», — делится Андрей Гуркин.
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