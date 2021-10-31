В Крыму сняли спецсерии «Великолепной пятёрки»

Съемочная группа и актеры «Великолепной пятёрки» вернулись из Крыма, где проходила работа над спецсериями детектива. Съемки проходили в Ялте, Алуште и Гурзуфе. Согласно пресс-службе Пятого канала, два двухсерийных фильма о приключениях питерских оперов на южном побережье зрители увидят в новом сезоне.
фото: пресс-служба Пятого канала
По сценарию, команда оперативников после завершения очередного расследования отправляется на отдых в пансионат. Только отпуск приходится отложить. Красавченко пытается спасти тонущую в море девушку и видит, что из ее груди торчит гарпун для стрельбы из подводного ружья. Голованов предлагает местной полиции помощь в расследовании, но понимает, что местные намеренно затягивают следствие. В этот же день кто-то похищает Красавченко. Последующие события подтвердят, что квинтет в погонах из северной столицы мешает опасным преступникам.
Съемки проходили в самых красивых локациях Крыма. Уже на месте пришлось адаптировать сценарий под южные особенности.
фото: пресс-служба Пятого канала
«Здесь короткий световой день, а потому пришлось всем, от актеров до членов съемочной группы максимально собраться и использовать время эффективно. Также мы отказались от тотального экшена в горах в ночное время суток. Осветить горы может только солнце. В мире не существует такого оборудования, способного сделать подсветку в горном массиве. Поэтому уже на месте переносили действия в парки, где были световые пятна», — рассказал режиссер сериала Сергей Полуянов.
Особенность крымских серий заключается еще и в том, что в них отсутствуют павильонные кадры, а южная фактура используется в полной мере: совещания и планерки «пятерки» проходят на террасах с видом на море, в погоне за преступниками приходится подниматься в горы. Для доставки актеров и оборудования для горных съемок использовалась спецтехника и вездеходы, которые поднимали группу и реквизит на видовые точки. Всего в крымских сериях было задействовано около двадцати актеров.
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