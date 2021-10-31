Исполнилось 80 лет американской актрисе Салли Киркленд

Будущая звезда родилась 31 октября 1941 года в Нью-Йорке. Ее мать была редактором журналов Vogue и Life, крёстной — знаменитая актриса Шелли Уинтерс, а отец занимался сбытом металлолома. Окончила актерские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. С 1962-го выступает на профессиональной сцене оф-бродвейских театров. В 1968-м стала первой театральной актрисой США, которая появилась обнаженной в спектакле «Сладкий Эрос».
В 1960-м дебютировала в эпизоде детектива «Зеркало треснуло». Одной из первых ролей в кино стала танцующая девушка в фильме «Эй, давай-ка твист», вышедшем в 1961-м. Пик популярности актрисы пришелся на 1970-е — начало 80-х. Среди лучших ролей этого периода — Кристал в криминальной комедии Джорджа Роя Хилла «Афера», Жан-Мария в вестерне «Перевал Брейкхарт», Элла Мэй в «Сумасшедшей мамаше», Хельга в комедии «Рядовой Бенджамин» и Элла в сериале «Фэлкон Крест». За титульную роль в картине «Анна» получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Запомнилась также в качестве Кэтрин Уэйд в боевике «Лучшие из лучших» и в образе Пенелопы Вилсон в комедийном триллере «Чтоб ты сдох!».
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