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Исполнилось 80 лет американской актрисе Салли Киркленд

31 октября
2021 год

Новости кино >>
31 октября 2021
В День Всех Святых, 31 октября, отмечает свое 80-летие популярная американская актриса 70-80-х, продюсер, режиссер, сценарист, кастинг-директор, преподаватель и художница Салли Киркленд.

Исполнилось 80 лет американской актрисе Салли Киркленд
фото: amazon.com

Будущая звезда родилась 31 октября 1941 года в Нью-Йорке. Ее мать была редактором журналов Vogue и Life, крёстной — знаменитая актриса Шелли Уинтерс, а отец занимался сбытом металлолома. Окончила актерские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. С 1962-го выступает на профессиональной сцене оф-бродвейских театров. В 1968-м стала первой театральной актрисой США, которая появилась обнаженной в спектакле «Сладкий Эрос».

В 1960-м дебютировала в эпизоде детектива «Зеркало треснуло». Одной из первых ролей в кино стала танцующая девушка в фильме «Эй, давай-ка твист», вышедшем в 1961-м. Пик популярности актрисы пришелся на 1970-е — начало 80-х. Среди лучших ролей этого периода — Кристал в криминальной комедии Джорджа Роя Хилла «Афера», Жан-Мария в вестерне «Перевал Брейкхарт», Элла Мэй в «Сумасшедшей мамаше», Хельга в комедии «Рядовой Бенджамин» и Элла в сериале «Фэлкон Крест». За титульную роль в картине «Анна» получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Запомнилась также в качестве Кэтрин Уэйд в боевике «Лучшие из лучших» и в образе Пенелопы Вилсон в комедийном триллере «Чтоб ты сдох!».

Исполнилось 80 лет американской актрисе Салли Киркленд
фото: кадр из фильма «Афера»

Всего на счету Киркленд более 260 ролей в кино и на телевидении. Она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Дни нашей жизни», «Какими мы были», «Сверкающие сёдла», «Старски и Хатч», «Звезда родилась», «Ангелы Чарли», «Главный госпиталь», «Театр Рэя Брэдбери», «Месть», «Холодные ноги», «В яблочко!», «Два злобных взгляда», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Игрок», «Она написала убийство», «Лишний багаж», «Эд из телевизора», «Брюс Всемогущий», «Мыслить как преступник» и «Самая ненавистная женщина Америки». Спродюсировала 32 картины, написала сценарий для короткометражки, числится кастинг-директором двух лент и выступила режиссером фильма и сериала.

Обладательница 16 кинонаград занимается духовной практикой, в свободное время рисует, даёт уроки йоги и преподаёт драму молодым актёрам.
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