Евгения Игумнова проведёт на ТВ-3 сеансы «Любовной магии»

На ТВ-3 8 ноября в 18:30 стартует сериал «Любовная магия» с Евгенией Игумновой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету специалист по любовной магии Гала может найти ответ почти на любой вопрос, касающийся отношений, ведь ей дана прозорливость и умение видеть в картах и магическом шаре то, чего другие не видят. Она умна, красива и в одиночку воспитывает сына Никиту – подростка в трудном возрасте. Гала не теряет надежды встретить и своё женское счастье, однако в её случае умение предсказывать события только запутывает их ещё больше.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Моя героиня – очень адекватная молодая женщина, а не сошедшая с ума тётка, которая решила, что она гадалка, и решила зарабатывать на этом деньги. Нет, просто она почувствовала свой дар и поняла, что это её долг и обязанность – помогать людям. Может быть, она бы и сама хотела, чтобы её жизнь была другой, более прагматичной, но так уж сложилась её судьба. У меня есть подруга, довольно известная актриса, которая очень увлечена картами Таро и всякими эзотерическими вещами. Узнав о своей новой роли, я отправилась к ней, чтобы она показала мне на практике, как это делается: как раскладываются карты, как гадалка смотрит на пришедшего к ней человека и как она сразу же всё про него понимает – это она мне рассказала. По сути, она действует как психолог, но только идёт не научным методом, а мистическим», – рассказала о своём новом образе Евгения Игумнова.
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