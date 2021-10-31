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«Тихое место» адаптируют для игровой индустрии

31 октября
2021 год

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31 октября 2021
Хоррор-вселенная «Тихого места» Джона Красински с Эмили Блант обзаведётся собственной видеоигрой, уверяет Deadline.

«Тихое место» адаптируют для игровой индустрии
фото: techeblog.com

За создание игры отвечают компания-разработчик Saber Interactive и студия Illogika, а помогут им в производстве EP1T0ME Studios и Paramount Pictures Corporation. Релиз намечен на 2022 год.

«Видеоигра "Тихое место" позволит фанатам ощутить напряжение фильмов с таким уровнем погружения, которого они никогда раньше не испытывали. Мы рады работать с EP1T0ME и объединиться с Saber Interactive, чтобы поделиться этим уникальным видением надежды и ужаса с игроками во всем мире», — прокомментировал креативный директор Illogika Херве Слива.

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В анонсе Saber Interactive говорится, что геймеров ожидает «первая официальная видеоигра, действие которой разворачивается в ужасающей вселенной "Тихого места"», с оригинальной историей и геймплеем, «которые сохранят захватывающий саспенс, напряжение и драматическую составляющую, прославившие полнометражную дилогию».

Студия Saber Interactive работала над TimeShift, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection и World War Z. Часто занимается портированием игр сторонних разработчиков на ПК и консоли.
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