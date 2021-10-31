«Тихое место» адаптируют для игровой индустрии

Хоррор-вселенная «Тихого места
» Джона Красински
с Эмили Блант
обзаведётся собственной видеоигрой, уверяет Deadline
.
За создание игры отвечают компания-разработчик Saber Interactive и студия Illogika, а помогут им в производстве EP1T0ME Studios и Paramount Pictures Corporation. Релиз намечен на 2022 год.
«Видеоигра "Тихое место" позволит фанатам ощутить напряжение фильмов с таким уровнем погружения, которого они никогда раньше не испытывали. Мы рады работать с EP1T0ME и объединиться с Saber Interactive, чтобы поделиться этим уникальным видением надежды и ужаса с игроками во всем мире», —
прокомментировал креативный директор Illogika Херве Слива.
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В анонсе Saber Interactive говорится, что геймеров ожидает «первая официальная видеоигра, действие которой разворачивается в ужасающей вселенной "Тихого места"»
, с оригинальной историей и геймплеем, «которые сохранят захватывающий саспенс, напряжение и драматическую составляющую, прославившие полнометражную дилогию».
Студия Saber Interactive работала над TimeShift, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection и World War Z. Часто занимается портированием игр сторонних разработчиков на ПК и консоли.
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