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Дональд Сазерленд свяжется с Джейденом Мартеллом из могилы в экранизации рассказа Стивена Кинга

4 октября
2021 год

Новости кино >>
4 октября 2021
Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в экранизации рассказа Стивена Кинга «Телефон», уверяет THR.

Дональд Сазерленд свяжется с Джейденом Мартеллом из могилы в экранизации рассказа Стивена Кинга
фото: latestly.com

Режиссёром и сценаристом фильма, получившего название «Телефон мистера Хэрригана», является Джон Ли Хэнкок, а продюсерами выступают Джейсон Блум и Райан Мёрфи. Съёмки картины намечены на октябрь, а премьера состоится на Netflix в 2022 году.

Рассказ входит в сборник Кинга «Будет кровь», изданный в прошлом году. В нём рассказывается о молодом парне, который дружит с пожилым миллиардером-затворником мистером Харриганом. Когда старик умирает, главный герой обнаруживает, что может общаться со своим мёртвым другом при помощи айфона, который был похоронен вместе с ним.
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№ 2
Дарья Коробей   4.10.2021 - 11:20
Очень интересная получилась актерская пара: уже опытный и заслуживший уважение профессионал и совсем молодой начинающий актер! читать далее>>
№ 1
Алина Макликина (Москва)   4.10.2021 - 09:05
На самом деле, очень крутой выбор актеров! По мне так, сейчас Мартелл на пике своего карьерного развития - очень хорошо он пошел после "Очень странных дел". Но и снимается он, в основном,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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