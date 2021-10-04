Дональд Сазерленд свяжется с Джейденом Мартеллом из могилы в экранизации рассказа Стивена Кинга

Дональд Сазерленд
и Джейден Мартелл
сыграют в экранизации рассказа Стивена Кинга
«Телефон», уверяет THR
.
Режиссёром и сценаристом фильма, получившего название «Телефон мистера Хэрригана», является Джон Ли Хэнкок
, а продюсерами выступают Джейсон Блум
и Райан Мёрфи
. Съёмки картины намечены на октябрь, а премьера состоится на Netflix в 2022 году.
Рассказ входит в сборник Кинга «Будет кровь», изданный в прошлом году. В нём рассказывается о молодом парне, который дружит с пожилым миллиардером-затворником мистером Харриганом. Когда старик умирает, главный герой обнаруживает, что может общаться со своим мёртвым другом при помощи айфона, который был похоронен вместе с ним.
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