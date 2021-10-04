Оператору «Интерстеллара» и «Довода» исполнилось 50 лет

Сегодня, 4 октября, отмечает юбилей Хойте ван Хойтема
. Оператору «Довода
», «Дюнкерка
» и «Интерстеллара
» исполнилось 50 лет.
Будущий мастер родился 4 октября 1971 года в швейцарском Хоргене, где его отец работал архитектором. В детстве вместе с семьёй переехал в Нидерланды. С 1993-го по 1997-й учился в Польше, в Национальной школе кино города Лодзи. Затем переехал в Швецию, где снимал рекламные ролики, документальные фильмы и сериалы.
Известность получил после сотрудничества с режиссёром Томасом Альфредсоном
над картинами «Впусти меня
» и «Шпион, выйди вон!
». Трижды работал с Кристофером Ноланом
, а также выступил оператором фильмов Дэвида О. Расселла
(«Боец
»), Спайка Джонза
(«Она
»), Сэма Мендеса
(«007: Спектр
») и Джеймса Грэя
(«К звёздам
»). В картине «Она» засветился в небольшой роли. Написал музыку к двум короткометражкам, числится одним из режиссёров и продюсеров шведской телевизионной ленты «Доктор Глас».
Обладатель более 20 престижных наград, включая три «Золотых жука», премию Бостонского общества кинокритиков и два приза Гётеборгского кинофестиваля.
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