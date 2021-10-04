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Оператору «Интерстеллара» и «Довода» исполнилось 50 лет

4 октября
2021 год

Новости кино >>
4 октября 2021
Сегодня, 4 октября, отмечает юбилей Хойте ван Хойтема. Оператору «Довода», «Дюнкерка» и «Интерстеллара» исполнилось 50 лет.

Будущий мастер родился 4 октября 1971 года в швейцарском Хоргене, где его отец работал архитектором. В детстве вместе с семьёй переехал в Нидерланды. С 1993-го по 1997-й учился в Польше, в Национальной школе кино города Лодзи. Затем переехал в Швецию, где снимал рекламные ролики, документальные фильмы и сериалы.

Оператору «Интерстеллара» и «Довода» исполнилось 50 лет
фото: twitter.com

Известность получил после сотрудничества с режиссёром Томасом Альфредсоном над картинами «Впусти меня» и «Шпион, выйди вон!». Трижды работал с Кристофером Ноланом, а также выступил оператором фильмов Дэвида О. РасселлаБоец»), Спайка ДжонзаОна»), Сэма Мендеса007: Спектр») и Джеймса ГрэяК звёздам»). В картине «Она» засветился в небольшой роли. Написал музыку к двум короткометражкам, числится одним из режиссёров и продюсеров шведской телевизионной ленты «Доктор Глас».

Обладатель более 20 престижных наград, включая три «Золотых жука», премию Бостонского общества кинокритиков и два приза Гётеборгского кинофестиваля.
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№ 1
Дарья Коробей   4.10.2021 - 11:22
Очень классный оператор! Чего стоят только его работы с Ноланом, мне кажется, фирменный стиль узнает сразу: и картинка сочная красивая читать далее>>
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