Андре Овредал завершил съёмки хоррора про Дракулу

Завершились съёмки хоррора Андре Овредала
«Последнее путешествие "Деметры"». Премьера фильма запланирована на 27 января 2023 года, уточняет Collider
.
В картине снялись Лиам Каннингэм
, Давид Дастмалчян
, Хавьер Ботет
, Джон Джон Брионес
, Николай Николаефф
и другие актёры. Съёмки прошли в Берлине и на Мальте. За производство отвечает Amblin.
Зрителям поведают о событиях, происходивших на корабле «Деметра», доставившем графа Дракулу из Трансильвании в Лондон в классическом романе Брэма Стокера 1897 года. По сюжету на повреждённом судне, причалившем к британским берегам, нашли только одного выжившего, но тот не смог объяснить случившееся, поскольку тронулся умом. В 2002-м Брэги Ф. Шут написал сценарий, в котором описал, как некто убил по очереди всех членов экипажа. Позднее свою версию событий предложил сценарист Зак Олкевич.
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