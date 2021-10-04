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Андре Овредал завершил съёмки хоррора про Дракулу

4 октября
2021 год

Новости кино >>
4 октября 2021
Завершились съёмки хоррора Андре Овредала «Последнее путешествие "Деметры"». Премьера фильма запланирована на 27 января 2023 года, уточняет Collider.

Андре Овредал завершил съёмки хоррора про Дракулу
фото: twitter.com

В картине снялись Лиам Каннингэм, Давид Дастмалчян, Хавьер Ботет, Джон Джон Брионес, Николай Николаефф и другие актёры. Съёмки прошли в Берлине и на Мальте. За производство отвечает Amblin.

Зрителям поведают о событиях, происходивших на корабле «Деметра», доставившем графа Дракулу из Трансильвании в Лондон в классическом романе Брэма Стокера 1897 года. По сюжету на повреждённом судне, причалившем к британским берегам, нашли только одного выжившего, но тот не смог объяснить случившееся, поскольку тронулся умом. В 2002-м Брэги Ф. Шут написал сценарий, в котором описал, как некто убил по очереди всех членов экипажа. Позднее свою версию событий предложил сценарист Зак Олкевич.
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№ 1
Дарья Коробей   4.10.2021 - 11:23
Очень люблю фильмы про вампиров, но бедного Дракулу уже сколько лет и десятилетий не могут оставить в покое( Были и хорошие, и плохие картины, но новые - это уже перебор читать далее>>
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