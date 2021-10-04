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В России снимут новый сериал о фигурном катании

4 октября
2021 год

Новости кино >>
4 октября 2021
Компания Good Story Media, принадлежащая «Газпром-медиа», и Start совместно создадут восьмисерийную драму «На льду» о фигурном катании. Согласно пресс-службе видеосервиса, в фокусе сериала — как сами спортсмены, так и современные родители, стоящие за спинами юных фигуристов.

В России снимут новый сериал о фигурном катании
фото: news.sportbox

«Мы рады объявить о начале официального сотрудничества с Good Story Media. Мы убеждены, что в нашем креативном партнёрстве создадим по-настоящему знаковый сериал, который станет популярными как в нашей стране, так и за её пределами», — заявил сооснователь и генеральный продюсер Start Эдуард Илоян.

Зрителям поведают об известной в прошлом фигуристке, которая возвращается в родной город и устраивается работать тренером в свою бывшую школу фигурного катания.


Продюсер Good Story Media Артём Логинов считает, что «На льду» — «это отличный пример синергии экспертиз двух продюсерских компаний, когда каждая привносит свой опыт, видение и элементы стиля, а до зрителя в итоге доходит лучшее от обеих команд. В нашем сериале школа фигурного катания — современное общество в миниатюре, "На льду" расскажет про наши комплексы, кризисы, душевные травмы и шаблоны поведения, которые мы впитали в своём детстве. Эта история развивается на фоне одного из самых красивых и одновременно жестоких видов спорта с суровой тренерской школой и запредельной конкуренцией».

Съёмки сериала стартуют в 2022 году, премьера состоится в 2023-м на видеосервисах Premier и Start.


По словам генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова, «коллаборация Good Story Media и Start — один из примеров целого ряда проектов, в которые "Газпром-медиа" планирует инвестировать ресурсы, как финансовые, так и производственные».
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№ 1
Дарья Коробей   4.10.2021 - 11:25
Идея очень классная, осталось только ждать и верить, что результатом сотрудничества будет что-то достойное, а не как обычно российские сериалы( читать далее>>
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