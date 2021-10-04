В России снимут новый сериал о фигурном катании

анонс

Премьера картины «Последнее путешествие "Деметры"» запланирована на 27 января 2023 года

Оператору «Интерстеллара» и «Довода» исполнилось 50 лет

Дональд Сазерленд свяжется с Джейденом Мартеллом из могилы в экранизации рассказа Стивена Кинга

3 октября

Крис Коламбус отказался от адаптации игры Five Nights at Freddy’s

Причина его ухода и имя нового режиссёра не раскрываются