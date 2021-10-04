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В сети состоялась премьера проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век»

4 октября
2021 год

Новости кино >>
4 октября 2021
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с Кино-Театр.Ру запустила интернет-проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век». Первый эпизод посвящен основоположнику отечественной документалистики Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой».



Цель документального проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино, а также ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.

Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых картин, созданных на протяжении ХХ века. Потом выбрали 10 самых-самых, которые и будут представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». В их числе — «Госпожа тундра» Сергея Мирошниченко, «Вечное движение» Майи Меркель, перестроечный хит «Тот, кто с песней» Владислава Тарика и другие.

В сети состоялась премьера проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век»

Герой первой серии Александр Дранков провел первую киносъемку Льва Толстого по случаю его юбилея в 1908 году, а затем еще несколько раз снимал его в Ясной Поляне, Крекшино и Кочетах, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь великого русского писателя. Сценарий к этому эпизоду написали президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин и профессор Оксфордского университета и автор книги «Жизнь Льва Толстого» Андрей Зорин.

Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию». Договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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№ 1
lunnzai   4.10.2021 - 14:04
Блеск! Фантастический старт проекта, который весь целиком тоже хотелось бы видеть фантастическим. Спасибо "неигровикам"! Спасибо, Леша, и твоим единомышленникам премного благодарности!... читать далее>>
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персоны
Александр ДранковМайя МеркельСергей МирошниченкоВладислав ТарикАлексей Ханютин

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