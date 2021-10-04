В сети состоялась премьера проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с Кино-Театр.Ру запустила интернет-проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век». Первый эпизод посвящен основоположнику отечественной документалистики Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой».
Цель документального проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино, а также ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.
Герой первой серии Александр Дранков провел первую киносъемку Льва Толстого по случаю его юбилея в 1908 году, а затем еще несколько раз снимал его в Ясной Поляне, Крекшино и Кочетах, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь великого русского писателя. Сценарий к этому эпизоду написали президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин и профессор Оксфордского университета и автор книги «Жизнь Льва Толстого» Андрей Зорин.
Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию». Договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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